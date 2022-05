Avalanchen (AVAX) hinta näyttää olevan menossa samaan suuntaan kuin Terran (LUNA) pääasiassa siksi, että se on yksi vakuuksista, jotka ylläpitävät TerraUSD:tä (UST). Se on Terran uusi vakaa kolikko, toinen vakuusarvopaperi on Yhdysvaltain dollari, josta UST on irrottautunut.

Sen jälkeen, kun UST irrotettiin Yhdysvaltain dollarista, sen hinta muuttui epävakaaksi ja se on tällä hetkellä laskussa, mikä saa singaporelaisen TerraLabsin tukeman voittoa tavoittelemattoman järjestön, Luna Foundation Guardin (LFG), tyhjentämään kryptoreservinsä tukemaan vakaan kolikon palautusta yhteen dollariin. Tämä asettaa AVAXin epävarmaan tilanteeseen, jossa pelätään massiivista myyntiä, koska se on yksi UST:n tärkeimmistä tukijoista.

Tänään AVAXin hinta on pudonnut valtavasti, jo yli 35 prosentin pudotuksen jälkeen.

Kirjoitushetkellä AVAX:n arvo oli 31,39 dollaria, laskua 36,28 %, kun se nousi päivittäisestä korkeimmasta 50,09 dollarista. Tämä pudotus on sama kuin UST:n pudotus, joka on pudonnut yli 86 prosenttia.

On tärkeää huomata, että UST:n Yhdysvaltain dollarin sidonnaisuuden purkaminen tapahtui huolimatta LFG:n yrityksestä tyhjentää kryptoreservinsä tukemaan UST-sidonnaisuutta. Tällä hetkellä LFG:llä on 1,97 miljoonaa AVAXia, jonka arvo on noin 74,75 miljoonaa dollaria.

Avalanche-härkien pyrkimys tukea AVAX-tokenia

Avalanche-härät ovat yrittäneet parhaansa mukaan estää tokenin putoamisen avaintukirajan alle lähelle 36 dollarissa. Heidän ponnistelunsa kuitenkin auttoivat tokenia saamaan takaisin noin 22 % tämän päivän tappiosta. Sen hinta nousi takaisin 32,50 dollarista yli 39,50 dollariin, ennen kuin se palasi takaisin hintaan 31,39 dollaria kirjoitushetkellä.

Vaikka tokenin tarkoituksena on saada takaisin nouseva trendi, se kohtaa edelleen vastatuulen korkean koron ympäristöstä, joka on heikentänyt ostotunnetta kryptomarkkinoilla.

Tämä voi johtaa siihen, että AVAX/USD-pari testaa uudelleen 36 dollaria hajoamisen tukena, mikä voi johtaa 20 dollarin hintariskiin.