Petoversen token saavutti ennätyskorkean arvon 1. toukokuuta. Sen mainokset tulivat Etherscaniin, mitä alustan tiimi piti hämmästyttävänä edistysaskeleena heidän ”non-stop-markkinointikampanjassaan”.

Sen jälkeen PETO on menettänyt vajaan kymmenesosan arvostaan.

Katso tästä lyhyestä artikkelista kaikki PETOa koskevat yksityiskohdat: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja mitkä ovat parhaat paikat ostaa PETO nyt.

Parhaat paikat ostaa PETO nyt

Koska PETO on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa PETO nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Pancakeswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Pancakeswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi PETO -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien PETO -kolikot.

Mikä on PETO?

Petoverse ilmoittaa olevansa ensimmäinen metaversumi-projekti, joka palkitsee käyttäjiä hajautetulla rahoitusomaisuudella, jolla on kestävä kiinteä korkomalli. Tämä on mahdollista käyttämällä PETOn automaattista panostusprotokollaa.

Alusta ylittää rajoja integroimalla metaversumi MMORPG -konseptin, todella ainutlaatuiseen automaattiseen panostusprotokollaan.

Se lupaa maksaa kiinteän APY:n 15 minuutin välein. Käyttäjien portfoliot voivat kasvaa dramaattisesti alustan käyttämän yksinkertaisen järjestelmän ansiosta: osta, pidä, tienaa.

Pitäisikö PETO ostaa tänään?

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

PETO – hintaennuste

Digital Coin Price on melko nouseva PETO:n suhteen. He tekevät seuraavan ennusteen:

2022: 10–11,39 dollaria

2023: 10,80–13 dollaria

2024: 9,95–13,34 dollaria

2025: 14–17,83 dollaria

PETO sosiaalisessa mediassa