Tietojenkalasteluhyökkäysten prosenttiosuus, joista krypto on vastuussa, on yli kolminkertaistunut 6,6 prosenttiin vuonna 2022

Tietojenkalasteluhyökkäysten prosenttiosuus on pienempi kuin muilla toimialoilla verrattuna kokonaismarkkina-arvoon

Maksualan huijaukset lisääntyivät 6,1 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna

Sääntelyviranomaiset tarkastelevat kyseisiä tutkimuksia pyrkien laatimaan lainsäädäntöä vielä syntyvälle teollisuudelle, mutta SaaS-, sosiaalinen media- ja maksualalla on kaikilla suhteellisesti korkeampi tietojenkalasteluennätys.

Johdanto

Kaikki tuntevat jonkun, joka on langennut tietojenkalasteluhuijaukseen. Nämä huijaukset näyttävät yleistyvän entistä enemmän, mutta olin utelias näkemään, mikä on toimialojen välinen jakautuminen ja mitkä alat kärsivät enemmän. Lisäksi, kun kryptovaluuttaa pidetään usein rikollisten ja petosten leikkipaikkana, tukevatko luvut tätä ennakkokäsitystä?

Tietojenkalasteluhyökkäykset vuonna 2021

Vuonna 2021 kryptovaluutta oli vastuussa vain 2 prosentista tietojenkalasteluhyökkäyksistä, kuten alla oleva kaavio osoittaa. Hallitsevia toimialoja olivat rahoituspalvelut, sosiaalinen media ja SaaS/webmail, jotka yhdessä aiheuttivat yli 68 % hyökkäyksistä.

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes on kuitenkin kauan sitten kryptovaluuttojen maailmassa. Alan markkina-arvo alkoi sillä vuosineljänneksellä vain 800 miljardista dollarista (se sulki sen lähes 2 biljoonaa dollaria räjähdysmäisen kasvun jälkeen).

Joten miten nämä luvut verrataan vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna? Kryptomarkkinoiden markkina-arvo oli 2,2 biljoonaa dollaria neljännekselle tullessa (ja sitten 2,1 biljoonaa dollaria siitä poistuessa, se oli itse asiassa suhteellisen vakaa – verilöyly alkoi toisella vuosineljänneksellä). Joten kun kryptomarkkinat ovat paljon suuremmat ja vakiintuneet, koska markkina-arvo oli 2,8 kertaa suurempi vuonna 2022 kuin vuoden 2021 alussa, se auttaa tarjoamaan kontekstin tosiasialle, että tietojenkalasteluhyökkäysten prosenttiosuus kasvoi yli kolme kertaa 2 prosentista 6,6:een. % viime vuoden aikana.

Alla on täydellinen kaavio, joka näyttää kaikki toimialat, ja näyttää päivitetyn sijainnin kryptovaluuttojen sijoittumisesta muihin toimialoihin.

Liikettä muihin toimialoihin verrattuna

Toinen lukujen havainto on se, että maksualaan kohdistuvat phishing-hyökkäykset lisääntyivät 6,1 %, vaikka toimiala ei juurikaan liikkunut kokonaiskoon suhteen.

Tämä antaa lisäkontekstia krypto-luvun kasvulle, sillä ala ei ole erilainen kuin maksut, mikä viittaa siihen, että tästä on tulossa enemmän tietojenkalasteluhyökkäysten kohde. Siitä huolimatta maksuhyökkäysten jyrkän hyppäämisen näkeminen on huomattavasti ärsyttävämpää kuin kryptovaluuttojen muutos, jolla on hyvin todellinen syy viitata alan koon kasvuun ja siihen, että sääntely on vielä saavuttamatta.

Toimialan kontekstin koko

Kuitenkin, koska kryptovaluutan koko on nyt useiden toimialojen yläpuolella tutkimuksessa, tämä on otettava huomioon – markkinoiden koko vaikuttaa luonnollisesti tietojenkalasteluhyökkäysten yleisyyteen.

SaaS/webmail-teollisuudella on todellakin huomattavasti suurempi ongelma, sillä 20 % hyökkäyksistä, mutta alan arvioitu arvo alle 200 miljardia dollaria jää selvästi alle krypton. Sosiaalisen median hyökkäysten yleisyys kääpiöi myös krypton 200 miljardin dollarin arvolla, mutta silti 12,5 % hyökkäyksistä (ja tämä luku oli pohjoispuolella edellisen vuoden 20 prosentista). Kaavio osoittaa, että myös maksuteollisuus vertaa kryptoon epäsuotuisasti.

Johtopäätös

Arvioitaessa, mitä tämä kaikki tarkoittaa, ensiksikin viime vuoden muutos 2 prosentista 6,6 prosenttiin vastaa jokseenkin alan kasvua ja on odotettavissa. Lisäksi muihin toimialoihin verrattuna krypto ei näytä olevan poikkeavaa, sillä hyökkäysten määrä alan kokoon verrattuna jää selvästi muihin, kuten SaaS-, sosiaaliseen mediaan ja maksuihin verrattuna.

Näin ollen tiedot viittaavat siihen, että krypto on jossain määrin epäoikeudenmukaisesti tervattu sen villin lännen maineeseen, vaikka se on edelleen ongelma.

Sitä, että tilalla on ehdottomasti pimeä puoli, ei voida unohtaa, jos se on vain pieni osa kaikesta muualla tapahtuvasta innovaatiosta ja edistymisestä. Ja juuri tätä pimeää puolta aletaan toivottavasti hillitä, ja mihin sääntelijät kiinnittävät katseensa innokkaasti – lukuja tarkasteltaessa ja muihin toimialoihin verrattuna krypto ei kuitenkaan ole yksin, ja hyvät puolet painavat paljon enemmän. paha.

