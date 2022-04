Nykyään on olemassa tuhansia kryptovaluuttoja. CoinGecko seuraa 13 000 niistä, kun taas CoinMarketCap seuraa yli 18 000. Ethereum on niistä toiseksi suurin yli 367 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Se on myös yksi suosituimmista kryptovaluutoista maailmanlaajuisesti. Joten jos mietit, pitäisikö sinun ostaa Ethereum , seuraavassa tärkeimmät huomioitavat asiat.

Ethereum on siirtymässä

Yksi tärkeimmistä asioista, jotka sinun on tiedettävä Ethereumiin sijoittaessasi, on, että se on siirtymässä.

Ensinnäkin Ethereum on proof-of-work (PoW) -alusta, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa lohkoketjuprojektejaan. PoW-kryptovaluuttana se tarkoittaa, että kaikki kolikot syntyvät louhinnan kautta.

Kuten Bitcoin, tämä prosessi on yleensä erittäin kallis ja tehoton. Siksi kehittäjät työskentelevät parhaillaan ETH 2.0:n parissa, joka muuttaa sen proof-of-stake (PoS) -verkoksi.

Tämän muutoksen tavoitteena on tehdä siitä nopeampi ja energiatehokkaampi. Monimutkaisten kaivosten sijaan, järjestelmä käyttää validaattoreita tapahtumien tarkistamiseen.

Siirtymäprosessi on käynnissä ja analyytikot odottavat, että Ethereumin ja Beacon-ketjun yhdistäminen tapahtuu vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä . Siksi on todennäköistä, että Ethereumin hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan kohti sulautumistaan ja sen jälkeen.

Ethereumilla on sirpalointimekanismi

Toinen asia, joka sinun on hyvä tietää Ethereumista on se, että verkko sisältää sirpalointimekanismin. Sharding on tekniikka, jonka Zilliqa esitteli ensimmäisenä. Idea on suhteellisen yksinkertainen. Kaikenkokoisten verkon käsittelylohkojen sijasta, se jakaa ne pienempiin osiin, joita kutsutaan sirpaleiksi.

Sharingin käytön tavoitteena on tehdä lohkoketju-verkosta huomattavasti nopeampi ja erittäin skaalautuva. Tämän seurauksena sharding auttaa lisäämään verkon yleistä nopeutta alle 20 tapahtumasta sekunnissa (tps) yli 1 000:een.

Zilliqa, ensimmäinen verkko, joka ottaa käyttöön sirpaloinnin, toteuttaa nyt yli 2 500 tapahtumaa sekunnissa. Muut verkot, kuten Near Protocol ja Elrond, jotka käyttävät jakoa, käsittelevät tuhansia tapahtumia sekunnissa.

Tämä jakomekanismi integroidaan verkkoon Ethereumin ja majakkaketjun yhdistämisen jälkeen, tämän vuoden kesäkuussa. Siksi on todennäköistä, että verkosto näkee enemmän toimintaa sulautumisensa jälkeen.

Ethereum kestää kilpailua hyvin

Jos harkitset sijoittamista Ethereumiin, on tärkeää huomata, että verkko kohtaa kovaa kilpailua. Se näkee huomattavaa kilpailua muiden lohkoketjuverkkojen johdosta, joilla on paremmat nopeudet, alhaisemmat kustannukset ja parempi yhteentoimivuus.

Tarjolla on useita lohkoketjuprojekteja, joista on tarkoitus tulla kehittäjien oletusalusta. Yleensä näitä verkkoja on kahta päätyyppiä: kerros 1 ja kerros 2.

Layer 1 -verkon projektit ovat rakennettu alusta alkaen auttamaan kehittäjiä rakentamaan sovelluksia. Esimerkkejä näistä verkoista ovat mm. Avalanche, Solana, BNB Chain, Cronos ja Near Protocol.

Layer 2 -verkot sen sijaan ovat rakennettu Ethereum-sovellusten nopeuksien nopeuttamiseksi ja ylilataamiseksi. Ne ovat yksinkertaisesti sivuketjuja, jotka käyttävät Ethereumia, mutta käyvät sitten kauppaa Ethereumin ulkopuolella. Jotkut näistä verkoista ovat muun muassa Polygon, Mina Protocol, Immutable X ja Loopring.

Vaikka Ethereumilla on kova kilpailu, se on kuitenkin onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa. Hyvä esimerkki tästä on hajautetun rahoituksen (DeFi) toimiala. DeFi on toimiala, joka yrittää muuntaa perinteistä rahoitusta ottamalla käyttöön tuotteita, kuten lainaamista, sijoittamista ja kauppaa. Jotkut tärkeimmistä Ethereumin avulla rakennetuista sovelluksista ovat muun muassa AAVE, Curve ja Uniswap.

Ethereumin lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 116 miljardia dollaria. Tämä tarkoittaa, että sillä on 55,3 prosentin markkina-asema, kun otetaan huomioon, että kaikkien DeFi-sovellusten TVL on yli 211 miljardia dollaria.

Ethereumilla on myös johtava markkinaosuus NFT-teollisuudessa. Vaikka alalla on monia lohkoketju-alustoja, sillä on hallitseva johtoasema. Sitä on käytetty esimerkiksi maailman suurimpien NFT:iden rakentamiseen, kuten Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Imposters Genesis Aliens, CloneX ja Cryptopunks.

Useimmat pörssit tarjoavat Ethereumia

Toinen asia, joka sinun tulee tietää, kun haluat ostaa Ethereumia, on se, että se on yksi helpoimmista ostaa. Tämä johtuu siitä, että monet pörssit ja rahoitusalustat tarjoavat sitä laajasti. Ethereum on siis tarjolla kaikissa tunnetuimmissa pörsseissä, kuten Coinbasessa ja Krakenissa, sekä pienemmissä, kuten CEX:issä ja Gatessa.

Toiseksi sitä tarjoavat useat verkkolompakot, kuten PayPal, Skrill ja Revolut. Sinulla tarvitsee olla vain rahaa tililläsi ja sitten tehdä kauppa. Useimmissa tapauksissa kolikon osto- ja säilytysprosessi kestää alle 5 minuuttia.

Kolmanneksi voit ostaa Ethereumia käyttämällä yhtä suosituimmista forex- ja CFD-välittäjistä. Nämä yritykset antavat mahdollisuuden ostaa digitaalisia kolikoita vipuvaikutuksen avulla. CFD on yksinkertaisesti rahoitusvara, joka seuraa Ethereumin hintaa.

Voit panostaa Ethereum 2:een

Lopuksi, kuten monet muut proof-of-stake-protokollat, Ethereumin toista versiota on mahdollista panostaa. Panostaminen on prosessi, jossa ostetaan kryptovaluutta ja delegoidaan se yhdelle validaattoreista. Ansaitset sitten rahaa joka kuukausi. Staking Rewardsin mukaan, sijoittajat ovat panostaneet Ethereumiin yli 32 miljardin dollarin arvosta. He ansaitsevat noin 8 % vuosituoton, joten se on hyvä sijoitus.