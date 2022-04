Pitäisikö minun ostaa Gala? Kolme huomioitavaa asiaa

Peliala on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Alaa hallitsevat laajalti suuret yritykset, kuten Microsoft ja Take-Two Interactive. Nämä yritykset tuottavat miljardeja dollareita vuosittain pelien ostojen, tilausten ja mikrotransaktioiden kautta. Gala Games on lohkoketjuprojekti, joka pyrkii häiritsemään pelialaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan tärkeimpiä asioita, jotka on otettava huomioon ostettaessa GALA-tokenia.

Gala Games on hajautettu pelialusta

Useimmat tällä hetkellä pelattavat pelit ovat luonteeltaan keskitettyjä. Tämä tarkoittaa, että kehittäjät tekevät kaikki päätökset ja kaikki rahat. He ovat myös voittohakuisia, mikä tarkoittaa, että heidän motivaationsa on ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Tämän seurauksena useimmat pelaajat vihaavat pelintarjoajiaan. Esimerkiksi FIFA-franchisingin omistaja EA Sports on yksi maailman vihatuimmista yrityksistä.

Siksi Gala Games toivoo muuttavansa tätä luomalla alustan, jossa kehittäjät rakentavat pelejään ja antavat ihmisten pelata niitä enimmäkseen ilmaiseksi. Verkoston omistavat sen jäsenet, joilla on GALA-tunnus. GALA-tokenin ostamiseen on kaksi päätapaa. Ensinnäkin sen voi ostaa keskitetystä pörssistä, kuten Coinbase ja Binance. Vaihtoehtoisesti voit omistaa ja käyttää solmun. Solmuoperaattorina saat päivittäiset jakelut verkosta.

Gala Gamesin käyttäjät ovat jo kehittäneet suosittuja pelejä. Joitakin alustan parhaista peleistä ovat muun muassa Spider Tanks, The Walking Dead, Legends Reborn, Town Star ja Mirandus. Kehittäjät rakentavat jatkuvasti lisää pelejä ekosysteemiin.

GALA-kolikkoa käytetään sekä Gala-ekosysteemin hallintoon että ostosten tekoon ekosysteemissä. Sen markkina-arvo on yli 1,2 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman neljänneksi suurimman pelirahan Axie Infinityn, Decentralandin ja Sandboxin jälkeen

Play-to-earn -pelaaminen lisääntyy

Toinen asia, jonka sinun on tiedettävä, on se, että pelaamista ansaitseva peliteollisuus on suuri ja kasvaa nopeasti. Analyytikot uskovat, että ala on todella lapsenkengissään ja että yhä useammat kehittäjät ja käyttäjät omaksuvat alan. Tämä selittää, miksi kryptovaluutat, kuten Axie Infinity, Decentraland ja Sandbox, ovat saavuttaneet miljardeja arvostuksia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan alan arvo on yli 250 miljardia dollaria vuonna 2024. Se on vahva luku alalla, joka oli tuskin lapsenkengissään muutaman kuukauden.

Gala on NFT:n johtava toimija

Lopuksi, Galasta on tullut johtava toimija non-fungible token (NFT) -teollisuudessa. Idea tämän takana on hieman yksinkertainen. Sen alustan avulla ihmiset voivat lyödä omia NFT:itä ja myydä niitä sitten markkinoillaan. Suurin osa ekosysteemin NFT-peleistä on olemassa olevia pelejä, kuten TownStar ja Walking Dead. Tämän ekosysteemin tapahtumat käsitellään Gala-tokeneissa.

Vuonna 2022 Gala Games -alusta vähentää joitakin ekosysteemin haasteita tuomalla markkinoille oman tuotteensa, joka tunnetaan nimellä Gala Chain. Ketjusta tulee olennainen osa ekosysteemiä vähentämällä ihmisten verkostossa maksamia kokonaiskustannuksia. Se helpottaa myös omien pelien rakentamista ekosysteemiin.

Onko Gala hyvä sijoitus?

Gala-kolikko on ollut huono sijoitus viime kuukausina. Sen hinta on pudonnut yli 80 % kaikkien aikojen korkeimmasta. Näin on tapahtunut, vaikka sen yleinen ekosysteemi on kasvanut nopeasti tänä vuonna. Tämä suorituskyky on linjassa muiden pelitokenien, kuten Decentralandin ja Sandboxin, kanssa. Näkemykseni GALA:n hinnan jatkosta on se, että se jatkaa nousuaan tulevina vuosina, ekosysteemin kasvun jatkuessa.