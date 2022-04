Pitäisikö minun ostaa Solana? 5 asiaa, joita sinun tulee harkita

Solana on johtava lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on tulla alan johtavaksi toimijaksi. Se aloitettiin vuonna 2019, ja se on onnistunut keräämään yli 335 miljoonaa dollaria riskipääomayhtiöiltä. SOL:sta, sen alkuperäisestä tokenista, on tullut yksi suurimmista kryptovaluutoista, jonka markkina-arvo on yli 33 miljardia dollaria. Joten tässä on viisi tärkeintä asiaa, jotka on otettava huomioon Solanaa ostaessa.

Solana on Ethereumin tappaja

Ethereum on johtava lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on tulla lohkoketjun kehittäjien suosituksi alustaksi. Siitä on tullut vaikutusvaltainen alusta, jota on käytetty joidenkin alan suosituimpien alustojen rakentamiseen. Tunnetuimpia Ethereumilla rakennetuista lohkoketjuista ovat Decentraland, Aave, Axie Infinity ja Uniswap.

Ethereum tunnetaan tehottomuudestaan. Toisen sukupolven alustana verkon avulla rakennetuilla sovelluksilla on hidas nopeus ja korkeat kustannukset. Esimerkiksi keskimääräiset tapahtumakustannukset Ethereumissa ovat yli 20 dollaria, mikä on suuri summa useimmille ihmisille. Mikä pahempaa, Ethereumin ptoof-of-work -konsensus on energiatehoton, koska etherin louhinta maksaa noin 2,5 dollaria päivässä.

Siksi Solana yrittää luoda alustan, joka on huomattavasti nopeampi, kustannustehokkaampi sekä energiatehokkaampi. Vaikka Ethereum käsittelee alle 20 tapahtumaa sekunnissa, Solana pystyy käsittelemään yli 2 000 tapahtumaa.

Solana on myös ympäristöystävällinen, koska se käyttää proof-of-stake -teknologiaa, joka perustuu validaattoreihin. Mikä tärkeintä, Solanan tapahtumakustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat, kun otetaan huomioon, että se maksaa noin 0,00025 dollaria tapahtumaa kohden. Siksi monet kehittäjät ovat päättäneet käyttää Solanaa viime kuukausina.

Solanan ekosysteemi kasvaa

Seuraava avainasia, joka sinun on tiedettävä, on, että Solanan ekosysteemi kasvaa kehittäjien etsiessä vaihtoehtoja Ethereumille. Muutaman viime vuoden aikana verkkoon liittyneiden sovellusten määrä on ollut nousussa.

Jotkut Solanan verkkoa käyttävät sovellukset ovat hyvin tunnettuja. Esimerkiksi Brave Brower käyttää Solanaa Basic Attention Token (BAT) -tokeninsa tehostamiseen. Brave on suosittu selain, jota käyttää yli 50 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Heille kannattaa nähdä mainoksia surffaillessaan verkossa.

Audius on toinen sovellus, joka on omaksunut Solanan. Se on musiikin suoratoistoalusta, jonka tavoitteena on olla johtava vaihtoehto muun muassa Spotifylle, Apple Musicille ja Amazon Musicille. Audiuksen avulla riippumattomat muusikot ansaitsevat rahaa aina, kun ihmiset kuuntelevat heidän musiikkiaan.

Solanaa on käytetty myös StepN:n rakentamiseen, joka on johtava sovellus, joka häiritsee kuntoilualaa. Käyttäjät ostavat ensin NFT:t ja sitten heille maksetaan GMT-tokenilla. StepN:n markkina-arvo on ollut vahvassa kasvussa viime kuukausina.

Kaiken kaikkiaan Solanaa ovat käyttäneet kehittäjät rakentaessaan kaikenlaisia sovelluksia. DeFi Llaman mukaan verkon kokonaisarvo lukittuna (TVL) on yli 6 miljardia dollaria. Tämä tekee siitä alan viidenneksi suurimman alustan Ethereumin, Terran, BNB Chainin ja Avalanchen jälkeen.

Solana on kovassa kilpailussa

Jos haluat ostaa Solanan, sinun on tiedettävä, että verkko on kovassa kilpailussa, kun yhä useammat kehittäjät pyrkivät syrjäyttämään Ethereumin. Tällaisia projekteja on monia. Solanan suurin kilpailija on itse Ethereum.

Vaikka Ethereum on tunnettu hitaista nopeuksista ja tehottomuudesta, sen kehittäjät rakentavat Ethereum 2.0:aa. Tavoitteena on siirtää Ethereum proof-of-workista proof-of-stake-verkkoon, mikä tarkoittaa, että tapahtumat vahvistetaan validaattoreilla kaivostoiminnan sijaan.

Lisäksi Ethereum omaksuu teknologian, joka tunnetaan nimellä sharding, joka nopeuttaa sen liiketoimia paljon. Siksi on todennäköistä, että useammat ihmiset pitävät Ethereumista kiinni.

Toiseksi Solana joutuu kilpailemaan alustoilla, kuten Terra, Avalanche, Polygon, Cronos, Fantom ja Tron. Jotkut näistä alustoista ovat nopeampia kuin Solana. Esimerkiksi Avalanche pystyy käsittelemään yli 4 500 tapahtumaa sekunnissa.

Samoin Kadena pystyy käsittelemään yli 480 000 tapahtumaa sekunnissa jopa proof-of-work -mekanismia käytettäessä, joten Solanalla on todennäköisesti vaikeuksia kilpailla tulevina vuosina, koska ala on täynnä.

Solanan TVL hidastuu

Vaikka Solana on hajautettu alusta, todellisuus on, että se käyttää useita keskitettyjä alustoja, kuten Amazon ja Cloudflare. Siksi, kun näissä alustoissa on katkos, Solana ja sen ekosysteemissä isännöidyt sovellukset kärsivät yleensä.

Viimeisen vuoden aikana Solana on kokenut noin 6 käyttökatkoa, eniten hajautetulla toimialalla. Esimerkiksi tammikuussa se kärsi katkoksesta, joka piti sen offline-tilassa päiviä.

Näiden katkosten vaikutus on, että monet kehittäjät ovat nyt valinneet muiden alustojen omaksumisen sovellustensa rakentamiseen. Myös Solanassa panostetun rahan kokonaismäärä on ollut laskusuunnassa. Lukittu kokonaisarvo (TVL) on pudonnut kaikkien aikojen korkeimmasta 14,9 miljardista dollarista noin 6 miljardiin dollariin.

Jotkut sovellukset, jotka ovat nähneet TVL:n jyrkän laskun, ovat Saber, Serum ja Almond. Myös Marinade Financen, Raydiumin ja Solendin TVL on laskenut jyrkästi.

Solanalla on edessään epävarma tulevaisuus

Solana on ollut vahva lohkoketju-alusta viime vuosina. Siitä on tullut yksi maailman eniten vaihdetuista kolikoista. Staking Rewardsin mukaan Solana on yli 30 miljardin dollarin arvoinen panostajien hallussa. Tämä on huomattavan vahva määrä.