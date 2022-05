Terran hinta putosi alimmalle tasolle sitten tämän vuoden helmikuun kryptovaluuttojen myynnin kiihtyessä. LUNA putosi alimmilleen 50,60 dollariin, mikä oli noin 60 % alle ennätysten korkeimman tason. Tämän seurauksena sen kokonaismarkkina-arvo on laskenut noin 19,5 miljardiin dollariin.

Terran laskeva trendi

Terra ei jäänyt jälkeen meneillään olevasta kryptovaluuttamyynnistä, kun sijoittajat taistelivat markkinoiden kasvavaa epävakautta ja riskejä vastaan. Se ei ollut yksin ottaen huomioon, että myös muut kryptovaluutat putosivat usean kuukauden pohjalle.

Kaikkien CoinGeckon jäljittämien kryptovaluuttojen markkina-arvo laski yli 1,56 biljoonaan dollariin. Huipussaan markkina-arvo nousi yli 3 biljoonaan dollariin, mikä teki kryptoista yksiä suurimpia omaisuusluokkia maailmassa.

Terra on siksi vähentynyt, sillä monet kolikon omistavat ihmiset luopuvat siitä, peläten lisää tappioita. On myös huolia siitä, ettei kolikon sisään virtauksia ole.

Lue lisää kryptovaluuttojen ostamisesta .

Lisäksi pelot Yhdysvaltain keskuspankin haukkamaisesta asenteesta ovat työntäneet enemmän ihmisiä pois markkinoilta, mistä on osoituksena heikko tulos kaikkialla. Esimerkiksi teknologiapainotteinen Nasdaq 100 -indeksi on pudonnut 26 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään. Vastaavasti Dow Jones ja Nasdaq ovat kaikki laskeneet yli 10 % huipuistaan.

Samaan aikaan myös Terran hinta kamppailee, kun sen DeFi-alustoilla on voimakasta ulosvirtausta. DeFi Llaman mukaan Terran lukittu kokonaisarvo (TVL) on laskenut yli 18 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä on syvempi lasku kuin muilla ketjuilla, kuten Ethereumilla, Solanalla ja BNB Chainilla.

TVL on tällä hetkellä 20,19 miljardia dollaria. Sen suurimmissa sovelluksissa TVL on pudonnut yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana. Esimerkiksi Anchor Protocollan TVL on pudonnut 16 %, kun taas Lidon ja Astroportin vastaavasti yli 20 %.

Terran hintaennuste

Edellisessä Terra-artikkelissani varoitinkin, että kolikon arvo heikkenee huomattavasti, koska se muodosti käänteisen kupin ja kädensijan kuvion. Tämä ennuste piti paikkansa, koska kolikko on laskenut jyrkästi viime päivinä.

Terra on siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen, kun taas MACD ja suhteellinen voimaindeksi ovat siirtyneet äärimmäisen ylimyydyille tasoille.

Siksi LUNA:n hinnalla on todennäköisesti tällä viikolla lyhyt nousu, varsinkin kun Yhdysvallat julkaisee heikkoja kuluttaja-inflaatiotietoja. Jos näin tapahtuu, seuraava avainvastus on 60 dollarissa.