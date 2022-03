Kryptomarkkinoiden epävakaus voi olla erittäin vaarallista lyhytaikaisiin treidauksiin. Pääomalle on kuitenkin mahdollista saada erittäin kunnollista tuottoa, jos päätät keskittyä yksinomaan pitkäaikaiseen peliin. Itse asiassa useimmat markkinoiden kolikot tarjoavat aina arvoa ajan myötä. Tässä on mitä etsiä pitkäaikaiseen sijoitukseen soveltuvilta kolikoilta:

Tarkista taustalla oleva liiketoimintarakenne ja tuote

Projektilla on oltava varakkaita ja vakavia sijoittajia tai tukijoita

Varmista, että kolikolla on myös jonkin verran kauppaa

Tämän perusteella ajattelimme, että olisi mukavaa poimia vähintään 3 kolikkoa, jotka voisivat auttaa sinua avaamaan pitkäaikaista arvoa kryptoilla. Tässä ne ovat:

Elrond (EGLD)

Elrond (EGLD) on lupaava lohkoketju, joka on suunniteltu vastaamaan tärkeimpiin haasteisiin, jotka liittyvät vanhoihin ketjuihin, kuten Ethereumiin ja Bitcoiniin. Alusta tarjoaa nopeita, edullisia ja erittäin tehokkaita tapahtumia.

Tietolähde: Tradingview

Sitä pidetään yhtenä Ethereumin hallitsevan aseman tärkeimmistä haastajista. Elrond on saanut viime kuukausina paljon investointeja ja ekosysteemivaroja laajentaakseen kattavuuttaan. Se on voimavara, jolla on kyky tarjota uskomatonta pitkän aikavälin arvoa.

Harmony (ONE)

Harmony (ONE) on myös toinen lohkoketjuprojekti, joka rakennettiin helpottamaan innovatiivisten DAPP-sovellusten luomista. Se on suunniteltu edistämään alhaisia kaasumaksuja, nopeampia nopeuksia ja helppokäyttöisyyttä yhteisön keskuudessa. Harmony-projekti on ollut käynnissä useita vuosia, ja se on edelleen potentiaalinen kolikko pitkällä aikavälillä.

Compound Finance (COMP)