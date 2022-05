Ansaitseminen on ylivoimaisesti yksi jännittävimmistä uusista kryptojutuista. Axie Infinityn massiivisen menestyksen jälkeen uusia, jännittävämpiä play-to-earn -projekteja tulee jatkuvasti ulos. Mutta miksi edes harkitsisit tätä markkinarakoa? Tässä joitain syitä:

Play-to-earn -peleissä yhdistetään NFT:t osana prosessia

Lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden nousu voi tehdä play-to-earn -ansaitsemisesta suurempaa

Myös monet institutionaaliset sijoittajat harkitsevat P2E-pelejä tulevaisuuden sijoituksina

No, niille teistä, jotka etsivät pieniä ja suhteellisen tuntemattomia P2E-pelejä kryptossa, alla olevan luettelon pitäisi olla ihanteellinen:

Thetan Arena (THG)

Thetan Arena (THG) kutsuu itseään eSport-pohjaiseksi peliksi, jossa yhdistyvät moninpelitoiminnot ja virtuaalitodellisuus. Sen avulla käyttäjät voivat muodostaa ryhmiä ja taistella muita joukkueita vastaan pelin sisäisistä palkinnoista.

Thetan Arena on tähän mennessä onnistunut houkuttelemaan yli 23 miljoonaa käyttäjää. Se on myös edelleen merkittävästi aliarvostettu, ja sen markkina-arvo on alle 30 miljoonaa dollaria.

Pegaxy (PGX)

Pegaxy (PGX) on pieni peli, jonka avulla pelaajat voivat ansaita ja luoda pelistä todellista lisäarvoa. Tämä lohkoketjupeli on ilmainen pelata, ja se sisältää suurelta osin mech-hevoskilpailuja metaversumissa.

Pegaxy käyttää kaksoistoken-järjestelmää. Toisaalta on olemassa PGX, joka on alustan tärkein hallintotoken. On kuitenkin olemassa toinen pelin sisäinen apuohjelmatoken nimeltä VIS. Tällä hetkellä Pegaxyn markkina-arvo on alle 3 miljoonaa dollaria.

Alien Worlds (TLM)

Alien Worlds (TLM) on enemmän NFT-käyttöinen metaversumi, joka sisältää P2E-pelielementin. Alustan avulla käyttäjät voivat ansaita NFT-palkintoja, kun he kilpailevat simuloidussa virtuaalitaloudessa eri planeetta-maailmoissa. Toistaiseksi hankkeen markkina-arvo on noussut yli 50 miljoonaan dollariin, ja lisää kasvua saattaa tulla tulevaisuudessa.