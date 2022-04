Polkadot (DOT) on siirtynyt make-or-break -vaiheeseen useiden epäonnistuneiden ralliyritysten jälkeen. Kolikko on pysynyt vaisuna, ja mitä seuraavaksi tapahtuu, voi joko laskea hintaa jyrkästi tai nostaa sitä ratkaisevasti. Seuraavassa muutamia merkittäviä faktoja:

DOT on käynyt kauppaa 16–23 dollarin välillä suurimman osan vuodesta

Tällä hetkellä se on tämän alueen alemmalla puolella, noin 17,3 dollarissa

Pudotus alle 16 dollarin voi osoittautua katastrofaaliseksi DOT-härille

Tietolähde: Tradingview

Onko Polkadot menossa myyntiin?

Kuten yllä todettiin, Polkadot on saavuttanut make-or-break -hetken. Kolikon hinta on vaihdellut 16–23 dollarin välillä suurimman osan vuotta 2022. Itse asiassa tästä valikoimasta on muodostumassa pitkän aikavälin trendi, ja siksi sitä on tärkeää seurata.

DOT-härkien kohdalla tärkeintä on varmistaa, että hinta pysyy tällä alueella. Jos karhut painavat kolikon alle 16 dollarin, kaikki voi alkaa purkautua. DOT kohtaa jyrkän myynnin ja voi päätyä pohjaan 8 dollariin lähitulevaisuudessa.

Mutta kaikessa tässä on kääntöpuolensa. Se riippuu siitä, säilyttääkö DOT 16 – 23 dollarin tason. Jos kolikko pystyy pysymään 16 dollarin yläpuolella muutaman päivän, juoksu kohti 23 dollaria on hyvin käynnissä – ja näkyvissä.

Polkadotin pitkäaikainen käännekohta

DOT:n pitkän aikavälin nousu on edelleen positiivinen. Kolikon arvo saattaa silti olla kolminkertainen nykyiseen hintaansa verrattuna vuoden 2022 loppuun mennessä. Mutta lyhyellä aikavälillä on vaikea nähdä, että token voisi ylittää 23 dollaria.

Trendilinja, josta aikaisemmin mainitsimme, näyttää vahvalta. Sellaisenaan DOT todennäköisesti liikkuu lähitulevaisuudessa 16 ja 23 dollarin välillä. Mutta tämä teoria raukeaa, jos hinta lähipäivinä putoaa alle 16 dollarin.