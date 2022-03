Polker (PKR) on nähnyt 5 %:n nousun päivänsisäisessä kaupankäynnissä sen jälkeen, kun se ilmoitti varhaisesta pääsystä tulevaan play-to-earn -peliinsä. NFT-vaikutteisen pelin odotetaan asettavan Polkerin GameFin häiritseväksi voimaksi tulevina kuukausina. Tässä on mitä tiedämme toistaiseksi:

Kirjoitushetkellä PKR:n kauppa oli noin 0,03923 dollaria, mikä on noin 5 % nousua.

Pelin varhainen pääsy on toistaiseksi rajoitettu, ja se on avoinna vain 500 hengelle.

Polker kuitenkin toivoo, että koko peli on verkossa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

Tietolähde: Tradingview

Polker (PKR) – Mihin se menee seuraavaksi?

Kiinnostus GameFi- tai blockchain-peleihin on kasvussa. Kun Axie Infinityn kaltaiset projektit rikkoivat kasvuennätyksiä viime vuonna, yhä useammat sijoittajat etsivät innovatiivisia uusia projekteja tällä alueella. Polker (PKR) on menestynyt tässä suhteessa melko hyvin.

Projektissa kehitetään parhaillaan erittäin odotettua play-to-earn -pelaamista, joka liitetään myös NFT-kauppaan ja panostamiseen. Vaikka peliä ei ole vielä julkaistu, tämä olisi hyvä aika päästä mukaan PKR:ään. Alustavat merkit viittaavat siihen, että P2E-peli julkaistaan myöhemmin tässä kuussa.

Lisäksi Polker on myös varmistanut arvokasta yhteistyötä Polygonin kanssa ja saa rahoitusta krypton raskassarjalaisilta, kuten Master Venturesilta, Chainlinkiltä ja vastaavilta. Tähän mennessä P2E:lle on jo suoritettu neljä beetatestiä.

Milloin Polker (PKR) kannattaa ostaa?

GameFi on tietysti erittäin kilpailukykyinen, ja kehitteillä on monia projekteja. Mutta nopeus, jolla Polker on kehittänyt ja lanseerannut P2E:tä, on vaikuttava.

Se, että projektilla on merkittävien nimien tuki kryptomarkkinoilla, on iso plussa. Olisi parasta ostaa ennen virallisen pelin julkaisua. Vaikka virallisesti tämän odotetaan tapahtuvan tässä kuussa, olemme nähneet viivästyksiä ennenkin.