Äskettäisen, yli 100 prosentin, nousun jälkeen Polkastarterin token, POLS, on alkanut laskea nopeasti. Nykyään se on menettänyt kolmanneksen arvostaan. Tekniset indikaattorit osoittavat kuitenkin, että se saattaa olla härkäjuoksussa.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää mikä POLS on, kannattaako dippiä ostaa ja parhaat paikat ostaa POLS.

Koska POLS on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa POLS nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien POLS -kolikot.

POLS on Polkastarter-alustan natiivi hyödyllisyystoken, ja sillä on useita rooleja sen ekosysteemissä, sillä sitä käytetään likviditeetin louhintaan, hallinnointiin, transaktiomaksujen maksamiseen ja kelpoisuuden saamiseen osallistumaan vain POLS-omistajien pooleihin.

Polkastarter on lohkoketjualusta, joka on suunniteltu tarjoamaan helppokäyttöinen käynnistysalusta ketjujen rajat ylittäville token-pooleille ja huutokaupoille. Sitä käyttävät yleisimmin alkuvaiheen lohkoketjuprojektit, jotka haluavat kerätä pääomaa ja jakaa helposti tokeneitaan samanaikaisesti.

Polkastarterin kautta lohkoketjuprojektit voivat helposti luoda omia ketjujen välisiä vaihtopoolejaan, joiden avulla ne voivat kerätä varoja turvallisesti, kun taas käyttäjät voivat sijoittaa ilman riskejä, koska vaihdot toteutetaan automaattisesti älykkäillä sopimuksilla.

POLS saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvoja vastaan maalaisjärjellä.

GOV Capital pysyy optimistisena, POLSin nykyisestä hintakehityksestä huolimatta. He ennustavat sen käyvän kauppaa yli 7 dollarilla vuodessa ja 47,60 dollarilla 5 vuoden kuluttua.

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022