Polygon (MATIC) oli nousussa viikon parhaan osan. Kolikko on itse asiassa ollut vihreällä viimeisten 7 päivän aikana, ja jotkut analyytikot tarkastelivat mahdollista purkautumista. Mutta MATIC hylättiin ratkaisevalla vyöhykkeellä, ja tämä voi johtaa härkien tuhoon. Tässä tosiasiat:

Viikon nousun jälkeen MATIC hylättiin hintaan 1,75 dollaria

Kolikko on sittemmin laskenut 1,59 dollariin

Todennäköisesti MATIC testaa vyöhykkeen uudelleen tällä viikolla

Tietolähde: Tradingview

Polygon (MATIC) – Nousutrendin ymmärtäminen

MATICin viimeaikainen nousutrendi on ollut varsin vaikuttava. Koko markkinat näyttävät myös olevan nousussa, ja myös Ethereum ja Bitcoin näkevät suuria voittoja. Mutta on selvää, että MATICin vauhti on hidastunut. Useimmille analyytikoille kolikon tavoitteena oli ylittää 1,75 dollaria.

Tämä olisi merkinnyt voimakasta härkäjuoksua, joka olisi voinut jatkua pidempään. Mutta MATIC hylättiin päättäväisesti 1,75 dollarissa ja on sittemmin vetäytynyt merkittävästi saavuttaen 1,56 dollarin tason. 1,75 dollaria on itse asiassa 200 päivän EMA-linja, kun taas 1,56 dollaria on hieman alhaisempi kuin 50 päivän EMA.

On mahdollista, että MATIC pomppii näiden kahden vyöhykkeen välillä. Odotamme kolikon testaavan 1,75 dollaria jälleen tällä viikolla. Nähtäväksi jää, onnistuuko se tällä kertaa. Mutta työntö 200 EMA-linjan yläpuolelle olisi merkki siitä, että härät ovat ottaneet vallan.

Onko Polygon (MATIC) tulevaisuus?

Polygon (MATIC) julkaistiin Ethereum-skaalausratkaisuna. Sittemmin se on yrittänyt täysin monipuolistaa ydinliiketoimintaansa ja on nyt luomassa uusia alakohtaisia toimintoja GameFI:hin ja NFT-sovelluksiin.

Se ei tietenkään ole suurin kryptovaluutta. Mutta se pysyy kymmenen parhaan joukossa vielä pitkään. Tämä tekee siitä erittäin kunnollisen sijoituksen pidemmällä aikavälillä.