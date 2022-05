Polygon (MATIC) on alkanut näyttää toipumisen merkkejä, viimeisen viikon aikana tapahtuneen jyrkän korjauksen jälkeen. Hintojen lasku on osa laajempaa romahdusta laajemmilla markkinoilla, mutta MATIC näyttää vahvistuvan seuraavaa nousuaan varten. Tässä tärkeimmät kohdat:

MATIC on onnistunut säilyttämään 0,80 dollarin tuen massiivisesta myyntipaineesta huolimatta.

Kolikko voi lunastaa takaisin tärkeän psykologisen yhden dollarin hinnan tulevina päivinä.

Tämä voi laukaista nousevan nousutrendin, joka voi tuottaa vähintään 25 % voittoa.

Tietolähde: Tradingview

Polygon (MATIC) – hinnan ennuste

Saavutettuaan vuoden 2022 ennätyksen, 1,73 dollaria, MATIC on menettänyt paljon nousuvauhtiaan. Kolikko on romahtanut viimeisen kahden viikon aikana ja menettänyt useita keskeisiä tukia prosessissa. Suurin huoli tuli kuitenkin sen jälkeen, kun token putosi alle ratkaisevan psykologisen arvonsa, yhden dollarin.

Myyntipaineesta huolimatta, MATIC näyttää löytäneen vahvan tuen 0,80 dollarissa. Kolikko on pysynyt tällä tasolla, vaikka laajemmat markkinat myyvät pois. Tämä on hyvä merkki, itse asiassa näemme jonkin verran konsolidaatiota 0,80 dollarin ympärillä juuri nyt. Jos tämä jatkuu, MATIC todennäköisesti saa takaisin yhden dollarin tason.

Sen jälkeen härät voivat ottaa vallan ja nostaa hintatoimen vähintään 25 % yhden dollarin hinnasta. Lisäksi vauhti-indikaattorit, mukaan lukien suhteellinen voimaindeksi, osoittavat nousevaa eroa, joka voi nostaa hintaa edelleen.

Kuinka hyödyntää tämä asetus kannattaa hyödyntää?

MATIC on jo pudonnut massiivisesti vuoden 2022 huipuistaan. Jos olet koskaan halunnut omistaa tämän altcoinin, tämä on halvin pitkään aikaan. Siksi on hyvä aika ostaa, etenkin pitkäaikaisille sijoittajille.

Mitä tulee lyhytaikaiseen pelaamiseen, hyvä lähestymistapa olisi odottaa, että altcoin saa takaisin yhden dollarin. Kun tämä tapahtuu, voit ostaa ja poistua noin 1,30 dollarilla.