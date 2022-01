PolySwarm (NCT), uhkien havaitsemis- ja haittaohjelmien torjuntaprojekti, on ollut nousussa viimeisen kolmen päivän aikana sen jälkeen, kun se listattiin useisiin suuriin kryptopörsseihin, mukaan lukien Coinbaseen.

Markkina-arvoltaan sijalla 344. oleva Polyswarm on tällä hetkellä 0,12 dollaria, ollen 372 % korkeammalla kuin viikko sitten.

PolySwarm käsittelee kyberturvaohjelmistoja ja käyttää natiivia NCT-tokeniaan palkitsemaan käyttäjiä, jotka osallistuvat kyberturvallisuustietojen ja oivallusten keräämiseen.

Tammikuun 13. päivänä PolySwarm (NCT) listattiin Propyn (PRO), Inverse Financen (INV) ja Liquidityn (LQTY) ohella Coinbaseen.

Coinbasen Twitter-tilin mukaan neljä altcoinia (PRO, INV ja LQTY) ovat saatavilla Coinbase Android- ja Coinbase iOS -sovelluksissa sekä Coinbase.com-sivustolla, jotta asiakkaat voivat kirjautua sisään, ostaa, lähettää, vastaanottaa, vastaanottaa, vaihtaa tai tallentaa LQTY:n, INV:n, PRO:n ja NCT:n suurimmalla osalla Coinbasen tukemia alueita.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022