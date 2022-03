Pomplianon mukaan Bitcoin on osoittanut suurempaa irrottautumista osakkeista ja on nyt ollut positiivinen vuodesta toiseen

Fear & Greed -indeksi hyppäsi "neutraalista" "ahneuteen" sunnuntain ja maanantain välillä

Nexon ja BitBullin johtajat ovat myös härkämäisiä Bitcoinin suhteen, ja 46 000 dollaria on nyt keskeinen hintataso härkien kannalta

Bitcoinin murtautuminen viime päivinä on sisältänyt rallin 48 075 dollariin, kuten päivänsisäisissä kaupoissa maanantaina nähtiin.

Nousu on työntänyt BTC-hinnan positiiviselle alueelle vuodesta toiseen, samalla kun se on osoittanut suurempaa irtoamista osakemarkkinoista.

BTC nousussa, osakkeet laskevat

Pomp Investmentsin perustajan, Anthony Pomplianon, sanoin: "Bitcoin tulee päihittämään osakkeet tänä vuonna", sillä "sumu", joka peitti markkinoita vuoden alussa, alkaa selkiytyä.

Hän huomauttaa, että Bitcoin on nousussa, kun taas osakkeet ovat laskussa, ja sivusuuntainen liikehdintä antaa tilaa BTC:n tuoreille voitoille, jotka ovat jättäneet osakkeet jälkeensä.

"Katsomme Bitcoinin ylittävän osakemarkkinoita vuodesta toiseen, aivan kuten se teki viime vuonna ja aivan kuten se on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana", yrittäjä sanoi.

S&P 500 -indeksiä tarkasteltaessa näemme, että sen vuoden kehitys on – 4,61 %. Nasdaq Composite on laskenut 9,33 % ja Dow Jones Industrial – 4,45 % viime vuodesta. Bitcoin sen sijaan on lähes 4 % korkeampi kuin samaan aikaan viime vuonna, nousten aina 44 % vuoden takaisesta alimmasta tasostaan 33 000 dollariin.

Fear & Greed -indeksi

Pomp viittaa myös Fear & Greed -indeksiin ja sanoo, että se on käynyt läpi melkoisen muutoksen muutamassa päivässä. Ostopuolella on paljon paineita, kun ahneus -indeksi osuu hieman yli 60:n. Sunnuntaina mittari oli noin 49 (neutraali) ja se leijui viime viikolla 20-luvun puolivälissä.

Nousu 48 000 dollariin osoittaa, että Bitcoin pysyy kuninkaana, vaikka kaduilla on verta, Pompliano lisäsi.

Hän sanoo, että Bitcoin näyttää edelleen olevansa "äärimmäinen turvasatama".

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price. QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price. War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price. Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset. — Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022

Antoni Trenchevin, Nexon perustajajäsenen ja toimitusjohtajan, mukaan Bitcoinin ralli on testannut vuoden 2022 huippua viidettä kertaa. Kun markkinoille tulee todennäköisesti enemmän ihmisiä, on mahdollista nähdä lisää ostovoimaa, jolloin BTC-USD voi tähdätä entistäkin korkeammalle.

"Saattaa olla aika herätä Bitcoinin poikittaisesta unesta, joka on vallinnut vuonna 2022", Pompliano viittasi YouTube-kommentissaan Trenchevin kommenttiin.

BitBull Capitalin toimitusjohtaja Joe DiPasqualen mukaan härät saattavat nyt haluta BTC-USD-parin pysyvän yli 46 000 dollarin, antaakseen tilaa uudelle vauhdille. "Tuleva viikko on myös tärkeä, koska se merkitsee vuosineljänneksen loppua, ja saatamme nähdä lisääntynyttä volatiliteettia sen jälkeen", hän sanoi Pompille.