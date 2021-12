Pompliano kertoi CNBC:lle haastattelussa, että Bitcoinin energiankäyttö tehostuu jatkuvasti sen skaalautuessa ja kaivostyöläisten hyödyntäessä enemmän uusiutuvia energialähteitä.

Pomp Investmentsin perustaja ja suosittu Bitcoin-podcaster Anthony "Pomp" Pompliano sanoo, että keskustelu Bitcoinin energiankäytöstä ja sen tehokkuudesta kärsii suurelta osin "kahdesta avainkohdasta", jotka ihmiset yleensä unohtavat.

Hän sanoi tämän haastattelussa CNBC:n "Squawk Box" -kanavalla, jossa hän korosti lyhyesti Bitcoinin volatiliteetin ja energian käytön ongelmia.

Hän kertoi ohjelman isäntä Joe Kernenille, että kun ihmiset jatkavat keskustelua Bitcoinin energiankulutuksesta, heidän on otettava huomioon seuraavat asiat:

Hänen mukaansa ensimmäinen on "energiankulutuksen ja Yhdysvaltain dollarijärjestelmän välinen lineaarinen suhde". Hän jatkoi miksi keskustelun on tärkeää ottaa tämä seikka huomioon.

”Jotta voimme tukea useampia käyttäjiä ja enemmän tapahtumia, meidän on kulutettava enemmän energiaa. Tarvitsemme lisää datakeskuksia, lisää pankkikonttoreita, lisää pankkiautomaatteja ja niin edelleen”, hän lisäsi.

Toisaalta, hän selitti, että Bitcoin-lohkoketjulla ei ole samanlaista lineaarista suhdetta fiat-ekosysteemin ja energiankulutuksen välillä. Hän huomautti, että riippumatta siitä, kuinka monta tapahtumaa lohkoon lisätään tapahtuman käsittelyn aikana, kulutetun energian määrä on sama.

"Skaalautuessaan Bitcoinista tulee entistä tehokkaampi, koska voit pakata enemmän taloudellista arvoa jokaiseen näistä lohkoista, kun taas vanhassa järjestelmässä sinun on kulutettava enemmän energiaa skaalautuessasi."

Pomp sanoi myös, että Bitcoinin energiankulutuksen suhteen ei ole mitään anteeksipyydettävää. Hänen mukaansa "tärkeät asiat maailmassa kuluttavat energiaa".

Hän viittasi uusiutuvan energian kasvavaan käyttöön Bitcoinin louhinnassa sanoen, että siirtyminen kaikkiin näihin uudempiin vihreämpiin energialähteisiin edistää uusiutuvan energian alan tutkimusta ja kehitystä.

Ennen kuin Pompliano perehtyi ohjelman energiankäyttökysymykseen, hän oli ensin puhunut yhdestä tärkeästä mittarista – Bitcoinin volatiliteetista.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

