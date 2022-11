Pääkohdat

Portugali ottaa käyttöön 28 prosentin pääomatuloveron kryptovaluutalle

El Salvador on edelleen kryptosijoittajien tärkein verokohde

Caymansaarten löyhät verolainsäädäntö ulottuu kryptoon, mikä sijoittuu El Salvadorin taakse toiseksi parhaana kohteena

Seitsemän kahdestatoista parhaasta maasta on eurooppalaisia, kun kansakunnat pyrkivät vakiinnuttamaan asemansa kryptokeskuksina – mukaan lukien Slovenia, Malta, Georgia, Valko-Venäjä ja Saksa

Bitcoin on laillinen maksuväline Madeiralla, Portugalissa ja Luganossa, Sveitsissä

Aasian maissa, Malesiassa ja Singaporessa, on myös ystävälliset digitaalisten omaisuuserien verolait

Johdanto

Kirjoitin 28 %:n pääomatuloveron käyttöönotosta kryptovaluutoilla, joka on suunniteltu vuodelle 2023, ja siitä, kuinka se voisi vaarantaa Portugalin tavoitteen tulla eurooppalaiseksi kryptovaluuttakeskukseksi.

Keskusteltuani Paolo Ardoinon kanssa, joka soitti sveitsiläisestä Luganon kaupungista, jossa Tether ja Bitcoin ovat tosiasiallisesti laillisia maksuvälineitä, aloin pohtia mitkä maat ovat ykkösiä kryptovaluuttaystävällisten lainkäyttöalueiden suhteen.

Ensimmäisessä osassa, josta saattaa tulla sarja, tarkastelen verotusta. Mitkä maat ovat maailman löyhimpiä kryptoverolakien suhteen?

Jaamme arvioinnin kolmeen laajaan osa-alueeseen – lyhytaikaiseen myyntivoittoveroon, pitkäaikaiseen myyntivoittoveroon ja tuloveroon – ja kokoamme taulukon, jossa hahmotellaan veroystävällisimmät valtiot.

Tietenkin tähän sisältyy valtava varoitus, että verotus on monimutkaista ja että näissä laeissa on monia porsaanreikiä, ylimääräisiä kiinnekohtia ja muita erityispiirteitä. Kokonaisuutena tarkasteltuna alla olevat sijoitukset ovat kuitenkin suuntaa-antavia siitä, minne veroja vihaavat kryptoihmiset saattavat suunnata tulevaisuudessa.

El Salvador on suurin krypto-veroparatiisi

Yllätys, yllätys. El Salvador on todella ylivoimainen kaikessa kryptossa, ja tämä ulottuu verotukseen.

Pääomatuloveroa ei ole lainkaan, ei lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, ja lähes kaikki lait on rakennettu kryptojen käyttöönoton edistämiseksi. Vierailin siellä itse tänä kesänä, ja näin henkilökohtaisesti, miten laajamittaisesti kryptovaluuttoja käytetään. Kaikki lait koskevat myös ulkomaisia sijoittajia.

Presidentti Bukelen oikeudellinen neuvonantaja, Javier Argueta, teki asian selväksi sanoessaan, että ”jos henkilöllä on varoja Bitcoinissa ja tekee suuria voittoja, siitä ei koidu veroja… ei tule veroja maksettavaksi sen enempää pääomankorotuksesta kuin tuloistakaan”.

Lisäämällä, että ”tämä tehdään ilmeisesti ulkomaisten investointien kannustamiseksi”, kaikki ovat mukana Bitcoin-kokeilussa tuossa pienessä ja kauniissa Latinalaisen Amerikan valtiossa.

Caymansaaret tulee toiseksi

Jos mainitset jollekulle Caymansaaret, ensimmäinen vastaus on todennäköisesti ”verotus”.

Karibian paratiisissa sijaitsevalla Britannian merentakaisella alueella ei ole lainkaan yhtiöveroa, pääomavoittoveroa tai tuloveroa – ei millään alalla. Kyse ei siis ole mistään kryptolle erityisestä menettelystä, mutta näiden lakien on vahvistettu sisältävän myös digitaaliset varat.

Pääasiassa matkailun varassa pienen taloutensa rahoittava saari, 65 000 ihmistä voi hyvinkin pian nähdä joitakin kryptosijoittajia pukemassa uimapukujaan ja hyppäämässä uimaan Karibianmereen.

Eurooppa pyrkii krypton käyttöön

Lugano, kaupunki Sveitsissä, ja Madeira, Portugalin saari, ovat julistaneet Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi (Tetherillä on sama asema Luganossa – haastattelin Paolo Ardoinoa tästä jo maaliskuussa).

Molemmissa maissa on myös ystävällisiä verolakeja. Portugalista keskusteltiin yllä, ja vaikka 28 %:n pääomatuloverolaki pudottaa sen listalla kuudenneksi, se tarjoaa silti turvapaikan krypto-harrastajille.

Sveitsi sijoittuu kahdeksanneksi, mutta eurooppalaisista Slovenia ehkä yllättää kolmanneksi. Kansakunta aikoo ottaa käyttöön 10 prosentin kiinteän veron krypton vaihtamisesta fiatiin. Tämä on melko alhainen kokonaisuus.

Se voi kuitenkin ylpeillä monilla muillakin aloitteilla, ja sen tulevaisuudensuunnitelmat vaikuttavat lupaavilta. Muualla kuin junaliikenteeseen liittyvässä mielessä Bitcoinia hyväksyviä fyysisiä paikkoja on enemmän kuin koko Yhdysvalloissa, ja maan suurin ostoskeskus on nimetty BTC:ksi.

Toinen mainitsemisen arvoinen eurooppalainen valtio on Valko-Venäjä, jossa ei ole veroja louhinnasta, päiväkaupasta tai oikeastaan mistään kryptoon liittyvästä. Varoitus on, että kaikki tämä on tulossa tarkistettavaksi vuonna 2023. On selvää, että Valko-Venäjällä on myös muita huolenaiheita, sillä sen siteet Venäjään Ukrainan sodan keskellä tarkoittavat, että kryptosijoittajat eivät halua muuttaa sinne lähiaikoina.

Tämä kaikki voi muuttua

Tietenkin tämä kaikki voi muuttua – kuten näemme Portugalin kohdalla.

Sääntely on yhä kuromassa kryptoa, ja tämä liittyy myös verotukseen. Sen lisäksi, että yllä oleviin lakeihin on olemassa monia varoituksia ja poikkeuksia, ja määräykset muuttuvat myös ulkomaisten sijoittajien ympärillä.

Toistaiseksi edellä mainitut valtiot ovat kuitenkin eronneet joukosta kryptoverolakien suhteen.