Portugalin valtiovarainministeri on ilmoittanut, että kryptovaluuttojen harrastajien on otettava huomioon 28 prosentin myyntivoittovero. Uuden veron voimaantulopäivää ei ole vielä ilmoitettu.

Milloin juhlat ovat ohi?

Kryptoyhteisö piti pitkään Portugalia luvattuna maana, koska hallitus suhtautui maltillisesti kryptovaluuttoihin. Monet ovat siksi muuttaneet kryptoineen Portugalin lämpimiin kohteisiin.

Valtiovarainministeri, Fernando Medina, ilmoitti Portugalin parlamentin kokouksessa, että maassa olevat kryptovarat joutuvat pian pääomatuloveron alaisiksi portugalilaisen uutismedian ECO:n mukaan. Tämän vahvistaa veroasioista vastaava valtiosihteeri António Mendonça Mendes.

Mikä on pääomatulovero?

Pääomavoittovero on veroa kryptovaluutan myynnistä saadusta voitosta. Ostat bitcoineja 100 eurolla, mutta myyt 1 100 eurolla. Silloin kyseessä on 1 000 euron suuruinen voitto, josta joutuu jatkossa maksamaan veroa 28 prosenttia. Toisin sanoen joka kerta kun portugalilainen vaihtaa kryptoaan fiat-rahaan, hän luovuttaa yli neljänneksen varoistaan.

Kun kryptotuloista ilmoitetaan tuloina Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kryptovarallisuuden verot noudattavat samaa vaihteluväliä kuin minkä tahansa muun tulon, 0 prosentista aina 45 prosenttiin, samalla henkilökohtaisella kynnysarvolla, joka on 12 570 puntaa vuodessa.

Portugali ei pitkään aikaan nähnyt kryptovaluuttaa rikkautena tai sijoituksena, vaan yksinkertaisesti toisena rahan muotona. Siksi krypto on ollut vapautettu myyntivoittoverosta vuodesta 2018 lähtien. Ilmeisesti maa on muuttanut mieltään niin, että he näkevät krypton omaisuutena, jolloin he voivat periä siitä 28 prosentin voittoveron.

Portugali vaikutti pitkään luvatulta maalta

Koska kryptoa ei verotettu tehokkaasti, Portugali saavutti maineen yhtenä houkuttelevimmista krypto-veroparatiiseista maailmassa. Lisäksi se auttoi, että Portugali on maa, jossa on hyvä sää, kauniit kaupungit, hyvä ruoka, upeat rannat ja (jossain määrin) vakaa valuutta sekä hallitus.

Tämä on myös aiheuttanut paljon kryptoliiketoiminnan, pörssien ja tapahtumien siirtymistä maahan. Portugalilaiset poliitikot korostavat, että 28 prosentin pääomatuloveron käyttöönottoa ei pidä nähdä pelotteena yrityksille.

Sen sijaan portugalilaiset poliitikot ovat väittäneet, että heidän tarkoituksenaan on aina ollut säännellä kryptoa, ja ovat tarkastelleet asiaa tarkkaan, kuinka muut maat ovat mukauttaneet säädöksiään. Portugali on siten tehnyt päätöksiä tältä pohjalta.

”Se on alue, jolla on paljon enemmän tietoa ja paljon enemmän edistystä, joten Portugali voi ottaa mallia kansainvälisestä kokemuksesta”, Medina sanoi parlamentille.

Lisää veroja tiedossa?

Portugali saattaa harkita muita kryptoon liittyviä veroja paljon pidempään. Veroasioista vastaava valtiosihteeri, António Mendonça Mendes, sanoi samassa istunnossa, että ”kryptovaluutat ovat paljon monimutkaisempi todellisuus kuin pelkät verot, kun on kyse pääomatuloista.” Hän ehdotti lisäksi, että kryptoportaalista voidaan pian periä arvonlisävero, maksut tai jopa kiinteistövero.

”Arvioimme parasta sääntelyä tässä asiassa, jotta voimme esittää ei lainsäädäntöaloitetta lehden etusivulle, vaan lainsäädäntöaloitetta, joka todella palvelee maata sen kaikissa ulottuvuuksissa.”

Ei niin mustavalkoinen

Nähtäväksi jää, tuleeko uudesta verosta todella niin pelote yrityksille, sillä saattaa kestää vuosia, ennen kuin siitä tulee laki Portugalissa. Jos lainsäädäntö astuu voimaan, kaikki kryptoa käyttävät yritykset ja ihmiset muuttavat todennäköisesti Portugalin Madeiran saarelle, missä krypton verosäännöt pysyvät suotuisina ja bitcoinista tulee pian laillinen maksuväline.