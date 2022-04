Propy, maailman ensimmäinen kiinteistö-NFT: Osta täältä

Propy on liiketoimia automatisoivan kiinteistöalan johtava uudistaja. Sen jälkeen kun sen Tampa Condo NFT myytiin 215 000 USDC:lla, sen token PRO nousi 27 %. NFT on nyt livenä lohkoketjussa.

Tampa NFT oli maailman kolmas kiinteistöjen NFT. Odotuslistalla oli yli 1 000 ihmistä.

Jos haluat tietää enemmän siitä, mitä Propy on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja suosituimmat Propyn ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Mikä on Propy?

Propy, Piilaakson johtajien ja National Association of Realtors -järjestön tukema yritys, mullistaa kiinteistöalan ottamalla käyttöön uudenlaisen teknologian.

Propy rakennettiin visiolla automatisoida kiinteistöjen myyntiprosessi. Palo Altossa toimiva yritys esittelee teknologiaa, joka mahdollistaa täysin verkossa tapahtuvan ja itseohjautuvan kiinteistökaupan älykkäillä sopimuksilla.

He automatisoivat sulkemisprosessin kaikille osallistujille tehdäkseen siitä nopeamman, helpomman ja turvallisemman. Heidän tuotteet auttavat välittäjiä, agentteja ja omistusyhtiöitä siirtymään paperittomaan etäsulkemiseen.

Pitäisikö Propy ostaa tänään?

Propy saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Propy – hintaennuste

Price Prediction on kohtalaisen nousujohteinen Propyn suhteen, ennusteen mukaan sen arvo on vähintään 2,86 dollarilla vuonna 2023. Propyn hinta voi saavuttaa maksimitason, 3,31 dollaria, keskihinnan ollessa 2,95 dollaria vuonna 2023.

Propyn hinta vaihtelee 4,30 dollarista aina 5,02 dollariin vuonna 2024 ja nousee vähintään 6,26 dollariin vuonna 2025.

Propy sosiaalisessa mediassa