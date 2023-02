Puheet kryptojen luokkasodasta nousevat uutisotsikoihin – Metacade ja muut yritykset halukkaita jakamaan ansioitaan

Uutisotsikot vilisevät väitteitä, joiden mukaan kryptovaluuttoihin sijoittaminen lietsoo luokkasotaa, sekä väitteitä, joiden mukaan kryptovaluutasta on tulossa elitistinen harrastus, joka ei ole sellaisten ihmisten ulottuvilla, joilla on vähemmän käytettävissä olevia tuloja. FTX:n äskettäinen romahdus tuhosi miljardien arvosta varoja ja vaikutti suhteettomasti tavallisiin sijoittajiin, joten puheet kryptojen luokkasodasta ovat vain yltyneet entisestään.

Joidenkin johtavien kryptokolikoiden kohdalla, SOL mukaan lukien, on alkanut näkyä merkkejä paranemisesta FTX:n romahdettua. Tämä aiheutti hinnan romahduksen kaikilla markkinoilla, ja uudet kryptoprojektit, kuten Metacade, tekevät kovasti töitä luodakseen tarjouksia auttaakseen sijoittajia hyötymään monin eri tavoin.

Mikä on Metacade?

Metacade on aivan uusi toimija metaversumipelien maailmassa. Sen suunnitelmissa yhdistyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus yhdeksi jännittäväksi keskukseksi, joka houkuttelee puoleensa samanhenkisiä peliharrastajia muodostaen metaversumin suurimman peliyhteisön.

Sen pelilegendojen joukosta löytyy klassisia arcade-pelejä, kiehtovimpia P2E-pelejä (play-to-earn) ja jännittäviä uusia pelejä, jotka koettelevat Web3:n ja lohkoketjun rajoja. Sen jännittävä etenemissuunnitelma tulee mullistamaan metaversumipelaamisen paljon omaa alustaansa pidemmälle, ja innovaatiot leviävät laajempaan Web3-maailmaan.

Vaikka Metacade luottaa vertaansa vailla oleviin P2E-ominaisuuksiin käyttäjien houkuttelemiseksi alustalle, yhteisölle tarjotaan Create2Earn-ohjelman kautta useita muita jännittäviä ansaintaominaisuuksia. Yhteisön jäseniä kannustetaan luomaan sisältöä keskuksessa tarjoamalla kryptopalkkioita jokaisesta vuorovaikutuksesta. Nämä voivat vaihdella alfojen jakamisesta live-keskusteluihin osallistumiseen, peliarvostelujen kirjoittamiseen ja uusimpien pelien sisäisten vinkkien jakamiseen.

Lisäksi käyttäjät voivat panostaa natiivilla MCADE-tokenilla verkkoturnauksiin ja tuottoisiin palkintoarvontoihin Compete2Earn-aloitteen kautta. Vuoden 2024 ensimmäisestä kvartaalista lähtien Work2Earn-ohjelma tulee tarjoamaan yhteisön jäsenille myös mahdollisuuden hakea keikkatöitä, maksullista beta-testausta ja jännittäviä kokopäiväisiä Web3-uramahdollisuuksia, jotka julkaistaan keskuksen ulkoisessa työpaikkaportaalissa.

Metacade: Edistää GameFin innovaatiota

Yksi Metacaden jännittävimmistä ominaisuuksista metaversumipelaamisen alalla on Metagrants-järjestelmä, joka on kriittinen osa sen suunnitelmia auttaa ohjaamaan GameFi-vallankumousta alustan rajojen ulkopuolelle.

Vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla kehittäjiä pyydetään hakemaan rahoitusta, jolla tuetaan yksinoikeudella julkaistavien P2E-pelien luomista ja kehittämistä Metacadessa. Jokainen hakemus tulee yhteisön käsiteltäväksi ja esitellään MCADE-yhteisölle, joka äänestää omia suosikkejaan. Suosituimmille hakemuksille myönnetään rahoitusta ideoiden toteuttamiseen, ja ensimmäiset uudet nimikkeet julkaistaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metagrants antaa Metacade-yhteisölle todellisen autonomian, joka auttaa hallitsemaan alustan lopullista kohtaloa ja suuntaa. Jäsenillä on täysi äänivalta tuotettavien pelien suhteen, mikä tarkoittaa heidän pysyvän mukana alustalla koko prosessin ajan ja pääsevän pelaamaan ensimmäisenä niitä uusia pelejä, joita he ovat äänestäneet julkaistaviksi. Järjestelmä herättää taatusti huomiota ja houkuttelee uuden sukupolven GameFi-faneja tutustumaan P2E-pelien kasvavaan valikoimaan.

Metagrants-ohjelma rahoitetaan alustan omavaraisella taloudella, joka saa tulonsa useista eri lähteistä – sekä sisäisistä että ulkoisista. Yhteisön käyttäjät voivat osallistua Compete2Earn-turnausten osallistumismaksuilla, panostamalla MCADE-tokeneita infrastruktuurin tukemiseen ja käyttämällä maksullisia nimikkeitä. Samaan aikaan ulkoista rahoitusta saadaan alustan mainoksista, muiden kuin Metacaden luomien pelien julkaisusta ja ulkopuolisten Web3-yritysten työpaikkailmoitusten isännöinnistä.

Onko MCADE turvallinen sijoitus?

Metacaden kehittäjät ovat ottaneet merkittävästi oppia FTX:n ja muiden suurten kryptoalustojen epäonnistumisista, ja he ovat ryhtyneet poikkeuksellisiin toimiin eristääkseen alustan epävakaalta toiminnalta.

Metacade on ottanut huomioon SOL:iin vaikuttavat kysymykset FTX:n putoamisen jälkeen ja kryptojen luokkasodan aiheuttamat huolenaiheet. Solana, jolla oli läheiset siteet FTX:ään, menetti marraskuussa yli 50 % markkina-arvostaan, koska sijoittajat pelkäsivät Sam Bankman-Friedin tyhjentäneen myös heidän lompakkonsa.

Sijoittajia haitallisilta toimijoilta suojellakseen Metacaden tiimi on sertifioitu tiukalla CertiK-auditoinnilla, joka on varmistanut sisällöllisesti alustan koodin, tiimin ja sopimusten laadun ja turvallisuuden.

Metacade on asettanut yhteisönsä kaiken Metacaden toiminnan keskiöön. Sijoittajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi paitsi siksi, että Metacaden kassavaroja säilytetään monen allekirjoituksen lompakossa, jolloin transaktioiden lähettämiseen tarvitaan kaksi tai useampi yksityinen allekirjoitus, myös siksi, että Metacadella ei ole pääsyä käyttäjien lompakoihin. Nämä ylimääräiset turvatoimet tekevät Metacadesta turvallisen sijoituksen.

MCADE: pääoman jakaminen tasaisesti

Kaikilla näillä toimilla pyritään suojaamaan kaikkien käyttäjien investointeja – ei pelkästään suurimpien sijoittajien. Metacaden suunnitelma auttaa varmistamaan, että Metacaden arvon kasvaessa myös jokaisen sijoittajan MCADE-omistuksen arvo kasvaa. Lisäksi toisin kuin kalliimmat kolikot, kuten SOL, jonka hinta on tällä hetkellä 23,36 dollaria, MCADE:n hinta on paljon helpommin kaikkien saatavilla.

Ottaen huomioon myös, että MCADE:n nykyinen arvo on 0,014 dollaria ja se on siksi kaikkien sijoittajien saatavilla, on turha väittää sen olevan osa väitettyä kryptoluokkasotaa. Presale-tapahtuma, joka keräsi ensimmäisten kymmenen viikon aikana ilmiömäiset viisi miljoonaa dollaria, on nyt kerännyt 6,4 miljoonaa dollaria, joten huima vauhti jatkuu.

MCADE:n arvo nousee 0,02 dollariin ennen pörssilistautumista. Nyt ennustetaan suurta kysyntää sen tullessa pörssiin, ja siksi sen presale on tilaisuus, jota ei kannata hukata. Sijoittajia kehotetaankin toimimaan ajoissa parhaan tuoton saamiseksi.