Quant julkisti äskettäin uuden julkaisun: Overledger 2.2.2, joka tarjoaa innovatiivisia toisen tason älykkäitä sopimusvalmiuksia tilien hallintaan sekä tokeneiden tallentamiseen ja polttamiseen.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Quant, tämä opas on sinua varten.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta QNT Binance tänään

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Osta QNT eToro tänään Vastuuvapauslauseke

Quant lanseerattiin lähes neljä vuotta sitten, tavoitteenaan yhdistää verkkoja ja lohkoketjuja maailmanlaajuisesti, heikentämättä verkkojen yhteentoimivuutta ja tehokkuutta. Se loi ensimmäisen blockchain-käyttöjärjestelmän, josta tuli ensimmäinen alusta, joka ratkaisi yhteentoimivuusongelman.

Quant käyttää Overledger Networkia, jonka 2.2.2-versio he juuri julkaisivat. Se kehitettiin käyttöjärjestelmän hajautetuksi pääkirjateknologiaksi, joka yhdistää erilaisia lohkoketjuverkkoja. Quant ilmoittaa olevansa ensimmäinen lohkoketjuille rakennettava käyttöjärjestelmä.

Quant pyrkii kuromaan umpeen eri lohkoketjujen välistä kuilua, hyödyntämällä Overledgeriä. Tämä verkko on hankkeen selkäranka. Quant on varma, että Overledger toimii ekosysteeminä, jolla tulevaisuuden digitaalitalouden ekosysteemi kasvaa.

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

CoinQuora ennustaa, että Quant ylittää kaikkien aikojen ennätyksensä, 428 dollaria. Digital Coin Price ennustaa, että QNT-token ylittää 170 dollaria tämän vuoden loppuun mennessä.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022