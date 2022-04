Quantstamp (QSP) voi nousta 0,1 dollariin – Näin se tapahtuu

Koska Quantstamp (QSP) -kaupan volyymi laski jyrkästi viimeisen kahden päivän aikana, on sen hintakehitys hieman hidastunut. Näyttää siltä, että kolikko yrittää vahvistaa viime viikon aikana saavutettuja voittoja, ennen kuin se yrittää nousta uudelleen. Mutta kuinka pitkälle se todella voi mennä? Keskustelemme tästä lisää, mutta ensin sen viimeisin kehitys:

QSP on lähes 83 % korkeammalla vuoden 2022 alimmasta hinnastaan

Kolikon kauppa käy myös selvästi yli 25 ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen

Tästä huolimatta Quantstamp kohtaa edelleen suurta vastustusta ennen kuin se putoaa 0,1 dollariin

Tietolähde: Tradingview

Quantstamp (QSP) – Tie 0,1 dollariin

Suurin uhka QSP-härille on se, että kolikko on itse asiassa noussut saavutettuaan tämän vuoden pohjansa. Itse asiassa hinta on lähes kaksinkertainen sen vuoden 2022 alimmalta tasoltaan ja sellaisena QSP saattaa olla valmis korjaukseen. Tästä huolimatta muut indikaattorit näyttävät nousevilta.

Esimerkiksi QSP käy nyt kauppaa 25 ja 50 päivän SMA-linjojen yläpuolella. Tämä osoittaa tärkeän nousevan kohdistuksen. Lisäksi kolikko on vahvistanut viime päivinä voittojaan, mikä viittaa siihen, että ihmiset eivät myy. Nyt jäljellä on enää härkien yritys murskata 0,078 dollarin vastusalue.

QSP on vielä hieman kauempana siitä. Jos hintatoiminto kuitenkin painautuu tämän alueen yläpuolelle, seuraava pysäkki olisi 0,10 dollaria. Tämän seurauksena QSP voisi tarjota noin 45 prosentin nousun nykyisestä hinnastaan.

Quantstamp (QSP) – Pitäisikö mennä lyhyeksi vai pitkäksi?

Pitkän aikavälin kohteena, Quantstamp on itse asiassa erittäin kunnollinen ostos. Kolikolla on uskomattomat perustekijät ja sellaisenaan sen pitäisi olla täydellinen. Mutta sen avulla voi myös toteuttaa erittäin hyvää lyhytaikaista treidausta, joka voi johtaa erittäin hyviin voittoihin.

0,078 dollaria on avain, ja jos QSP onnistuu murskaamaan sen, niin siinä on tarpeeksi nousua tuottamaan vähintään 30 % verran lisävoittoja.