Radiclen live-hinta on tänään 7,29 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 306,5 miljoonaa dollaria. Radicle on noussut 44,50 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Radiclea, tämä opas on sinua varten.

Koska RAD on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa RAD nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien RAD -kolikot.

Radicle on hajautettu verkosto koodiyhteistyötä varten. Sen ilmoitettu tehtävä on kehittää avoimen lähdekoodin yhteisöille turvallista, joustavaa ja riippumatonta infrastruktuuria, joka ei ole rakennettu alustoille, vaan yksinomaan avoimille protokollille.

Radiclen protokollien avulla kehittäjät voivat tehdä yhteistyötä koodin parissa, turvautumatta välittäjiin.

Radiclen vertaisverkkoa helpottaa opt-in ETH-älysopimusjärjestelmä, jonka avulla globaalit nimet, hajautetut organisaatiot ja protokollat auttavat ylläpitäjiä jatkamaan avoimen lähdekoodin työtään.

Beta-vaiheen julkaisun jälkeen, ekosysteemissä on käynnistetty yli 1 000 projektia verkossa. Nämä ovat herättäneet suurta kiinnostusta kollektiivisessa Web3-yhteisössä.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enemmän kuin sinulla on varaa menettää.

Price Predictionin mukaan Radiclen hinta jatkaa nousuaan. Vuonna 2022 sen vähimmäissumma tulee olemaan 7,47 dollaria. Näyttää siltä, että se on melkein perillä, kun otetaan huomioon nykyinen hinta. Se voi nousta aina 8,24 dollariin.

Lisäksi Price Prediction ennustaa, että Radicle tulee käymään kauppaa vähintään 11 dollarilla vuonna 2023 ja vähintään 15,78 dollarilla vuonna 2024. Se voi nousta 18,82 dollariin samaisena vuonna. Yksi Radicle saavuttaa vähintään 22,65 dollaria vuonna 2025, mikä on noin kolme kertaa sen nykyisen hinnan.

