El Salvadorin presidentti, Nayib Bukele, twiittasi, että hän tapaa 33 keskuspankkia ja 12 rahoitusviranomaista tänään maanantaina keskustellakseen muun muassa Bitcoinin käyttöönotosta.

Twiittiä seuranneen Twitter-postauksen mukaan, tapaamisesta ”keskusteltaessa taloudellisesta osallisuudesta, digitaalisesta taloudesta, pankkivapaiden pankkitoiminnasta, #Bitcoinin käyttöönotosta ja sen eduista maassamme”. Joidenkin pankkien, kuten Ruandan pankin, odotetaan tapaavan Bukelen. Lisäksi mukana ovat Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Kenia, Egyptin ja Nigerian keskuspankit sekä Malediivien rahaviranomainen.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022