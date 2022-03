Rainmaker Gamesin tokenin, RAINin, livehinta oli kirjoitushetkellä 0,29 dollaria. Tämä uusi krypto on tuottanut 765 000 dollarin 24 tunnin kaupankäyntivolyymin.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa RAINia, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa RAIN nyt

Koska RAIN on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa RAIN nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi RAIN -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien RAIN -kolikot.

Mikä RAIN on?

Tämä on Rainmaker Gamesin natiivi token, joka on ilmainen maailmanlaajuinen alusta satojen P2E-pelien pelaamiseen. He mainostavat itseään portaalina P2E-maailmaan, joka antaa kaikille mahdollisuuden pelata, ansaita, oppia ja luoda yhteyksiä ennennäkemättömällä tavalla.

Kaiken tasoiset pelaajat voivat siirtyä saumattomasti pelien välillä, harjoitella, oppia, hallita tuloja, keskustella ja saada killan vahvistuksen, kaikki yhdellä tietoon perustuvalla alustalla.

Rainmaker rakentaa suurinta maailmanlaajuista pelaaja-alustaa ja samalla suurinta P2E-datan voimalaitosta. Heidän tavoitteenaan on toimia pelien keskeisenä keskuksena ja käynnistysalustana sekä korvaamattomana tietolähteenä killoille, joiden avulla ne voivat rakentaa parempia dataan perustuvia tiimejä.

Pitäisikö RAIN ostaa tänään?

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

RAIN – hintaennuste

Price Prediction ennustaa Rainmaker Gamesin hinnan nousevan tänä vuonna vähintään 0,36 dollariin. Korkeimmillaan se voi olla 0,43 dollarissa.

Rainmaker Gamesin hinta nousee ensi vuonna vähintään 0,55 dollariin, ollen korkeimmillaan enintään 0,62 dollarissa, ja keskihinnan ollessa 0,57 dollaria ympäri vuoden.

Vuonna 2024 RAINin hinta on vähintään 0,79 dollaria, ja sen enimmäishinta voi olla enintään 0,95 dollaria. Token rikkoo yhden dollarin tason vuonna 2025, saavuttaen vähintään 1,14 dollaria.

RAIN sosiaalisessa mediassa