Global Macro Investor -yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Raoul Pal on sanonut, että kryptomarkkinoiden kamppailun vuoksi äärimmäisen huolestuneiden ihmisten pitäisi huomata, että tilanne on pysynyt ennallaan.

Hänen mielestään suuri osa myyntipaineista johtuu sijoittajien uusien positioiden ottamisesta ja tasapainottamisesta, koska alalla on nähty "hyvä omistamisriskivuosi".

Bitcoinin hinta nousi 69 000 dollariin marraskuun alussa, ja monet muutkin huippukryptovaluutat saavuttivat uuden vauhdin, sääntelyn myötätuulen seurauksena, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission hyväksyessä ensimmäiset futuuripohjaiset pörssirahastot Yhdysvalloissa.

Sittemmin on tapahtunut laskusuhdanne, jossa Bitcoin laski alle 50 000 dollarin, korostaen samalla noin viimeisen kuukauden aikana havaittua yleistä murrosta. Osa analyytikoista on sitä mieltä, että markkinat ovat lopullisesti karhumarkkinoiden kynnyksellä, mutta monet, mukaan lukien Real Visionin toimitusjohtaja, ehdottavat muuta.

Palin mukaan useimmat sijoittajat ymmärtävät, että kryptovaluutat eivät yleensä ole "menneet minnekään toukokuun jälkeen", lukuun ottamatta todennäköisesti niitä onnekkaita, jotka ovat onnistuneet pääsemään nousuun.

Hän myös huomautti, että kryptovaluuttojen nousujohteinen juoksu heinäkuun pohjalukemista on johtanut siihen, että tällä hetkellä useimmat krypto-omaisuuserät käyvät kauppaa selvästi alle vuoden takaisten huippujensa.

"Mutta emme ole nähneet ennätyksellistä osallistujamäärää, joka olisi räjähtänyt käsiin. Olemme nähneet jonkin verran spekulaatiota NFT:llä, mutta se on lähinnä sisältänyt ihmisiä, joilla on jo Etheriä ja voittoja poltettavanaan", Pal sanoi tiistaina jaetussa Twitter-ketjussa.

Sijoitusstrategi lisäsi, että toimiala on näkemässä mielekästä institutionaalista omaksumista ja uusien käyttötapausten piikin, jonka taas pitäisi johtaa siihen, että ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt investoinnit nostavat hintoja entistä korkeammalle. Jos näin tapahtuu, analyytikko uskoo, että markkinoille tulee todennäköisesti uuden rahan räjähdysmäinen lisäys ja kryptovaluutat mahdollisesti nousevat.

Pal neuvoo, että saattaa olla aika "istua tiukasti paikoillaan, lisätä dippejä ja jos näemme jälleen jyrkän nousun alalla, pienennä spekulatiivisempia omistuksiasi ja käänny korkeamman laadun pariin."

Most of all, don’t get stressed by shorter term moves if you are playing the long game.

If it stresses you, you are too big and it matters to your overall life plans too much.

We all have a lot riding on this but you can’t weep if it goes down 50% and chops for a year

— Raoul Pal (@RaoulGMI) December 14, 2021