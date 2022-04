Real Visionin ja Global Macro Investorin perustaja ja toimitusjohtaja, Raoul Pal, uskoo, että kryptomarkkinat ovat ”löytäneet pohjansa” ja että uusi nousuvauhti on todennäköinen.

Real Visionin toimitusjohtaja esitti huomautuksensa Layah Heilpurnin haastattelussa , ja hänen näkymänsä ovat peräisin ajalta, jolloin Bitcoin ja muu kryptoala pyrkii nousemaan viime päivien tuoreiden laskujen jälkeen.

Bitcoin, joka kävi tällä viikolla alimmillaan lähellä 39 000 dollaria, on saanut osan tappioistaan takaisin ja liikkuu tällä hetkellä lähellä 41 200 dollaria. BTC-USD-pari on noussut 4 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun taas kryptomarkkinoiden arvo on pomppinut 3 %.

Ethereum (ETH), Cardano (ADA), BNB (BNB), XRP (XRP) ja Solana (SOL) ovat kaikki lisänneet yli 3 % arvoonsa viimeisen 24 tunnin aikana. Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) ja Avalanche (AVAX) ovat eräitä päivän suurimmista kryptovaluutoista tähän mennessä.

Kryptomarkkinat eivät tehneet uutta matalaa

Palin mukaan kryptomarkkinat ovat viime kuukausina kärsineet erilaisista makrokehityksistä. Uutta pohjaa ei kuitenkaan ole saavutettu vuoden 2021 viimeisen pohjan jälkeen, useista todennäköisistä negatiivisista laukaisimista huolimatta.

Se on skenaario, joka viittaa krypton kestävyyteen ja joka voi viitata siihen, että matalampi taso on jo saavutettu, vaikka kukaan ei voi varmuudella ennustaa markkinoita.

”Todennäköisyystase on se, että saavutimme alimman tason viime vuonna, testasimme alimman tason uudelleen tänä vuonna ja uskon, että alhaisin taso on tässä”, hän huomautti.

Pal uskoo, että krypto on nähnyt ”kaiken”, mikä olisi voinut auttaa nostamaan hinnat uudelle pohjalle. Näin ei ole toistaiseksi tapahtunut. Hän kertoi Heilpurnille:

”Mielestäni olemme kohdanneet sodan, 8,5 prosentin inflaation, Fedin korkojen nosto kaikkialla kryptoalalla, Kiinan kielto, olemme kohdanneet niin paljon, ja [silti] se nämä eivät aiheuttanut uutta matalaa tasoa. Yleensä se on yleensä merkki siitä, että markkinat ovat löytäneet pohjan.”

Talouden hidastuminen voi käynnistää uusia nousutoimia

Uusista kryptohintojen katalysaattoreista Pal uskoo, että talouskasvun hidastuminen olisi listan kärjessä. Tämä on skenaario, joka laukaisee ostopaineita omaisuuserissä, jotka ”menestyvät hitaammin kasvavissa ympäristöissä”.

Hän sanoo, että taloustilanteen muutos saattaa aiheuttaa sen, että ”ihmiset pelkäävät vähemmän inflaatiota ja alkavat pelätä kasvua enemmän.” Palin mukaan pitkäaikaiset varat (joista krypto on yksi tällainen omaisuus, joka rakastaa hidastuvaa taloutta) alkavat menestyä paremmin.

Osakemarkkinoilla Cathie Woodin, ARKK, on hyvä esimerkki.

Pal puhui myös Bitcoinin neljän vuoden syklin narratiivista ja huomautti, että ne ovat todennäköisesti ohi, kun otetaan huomioon markkinoiden nykyinen koko verrattuna alkuvuosiin. Syklillä voi vielä olla vaikutusta, mutta se voi olla pienemmässä mittakaavassa, koska lisäkäyttö vähentää villiä volatiliteettia, hän lisäsi.