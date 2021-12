RedFox Labs (RFOX) nousi 13 % mahdollisen Reebok-kumppanuuden paljastumisen jälkeen

RedFox Labsin (RFOX) hinta nousi yli 10 % aiemmin tänään ja saavutti huippunsa 0,3268 dollarissa viimeisen 24 tunnin aikana, sen jälkeen, kun uutiset Reebok-kumppanuudesta tulivat julki.

Tokenin hinta on kirjoittamishetkellä hieman pudonnut, ollen 0,2833 dollarissa.

RedFOX on lohkoketjun rakennusprojekti, jonka tavoitteena on luoda innovatiivisia ja skaalautuvia lohkoketjuratkaisuja. Sen visio on olla maailman johtavin metaverse-kokemus, upottaen sen mediaan, palkkioihin, vähittäiskauppaan ja pelaamiseen. RedFOX Labs rakentaa metaversumia kaikille.

RFOX-token toimii maksuna ja luo virran koko ekosysteemille sekä kaupankäyntipalkkioihin, NFT-sopimuksiin ja likviditeettipooleihin käytettävän tokenin.

RedFOX Labsissa on RFOXVALT, joka on virtuaalinen tila, jossa on 25 premium-myymälää, vähittäiskauppa sekä ostokokemus, jossa yhdistyvät RedFOX Metaversen ja pelielementtien muodot.

Yksityiskohdat tulevasta Reebok-kumppanuudesta löytyvät Void Cyberin perustajan, Davie Darkon, julkaisemasta twiitistä.

The @VXIDCyber team and I work like to welcome #Reebok To the $RFOX ecosystem!

Keep your eyes out 12.01.21 for more! 🔥❄️🍃

Let’s go! #Reebok #NFTs #RFOX https://t.co/UklnEOO5ku

— Davie Darko 🌐🦊 (@DavieDarkFlow) November 29, 2021