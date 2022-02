Analyytikko sanoo, että helmikuussa saatetaan nähdä vihreä kynttilä, jos 37 000 dollaria on keskeinen kuukausituki, mikä voi mahdollisesti avata polun 50 000 dollariin.

Bitcoinin hinta ei ole onnistunut ylittämään 39 000 dollaria tällä viikolla, koska se on pomppinut lähelle tasoa useita kertoja sen jälkeen, kun viime viikon 33 000 dollarin pohja oli noussut.

BTC on tällä hetkellä 2 % alhaalla ja aikoo testata uudelleen 38 000 dollarin tukitasoa. Jos se ei pysy, lippulaiva-kryptovaluutan lasku voi jatkua.

Nimetön kryptotreidaaja ja analyytikko Rekt Capitalin mukaan, laskut pitävät Bitcoinin konsolidaatiovaiheessa tukemalla ja vastustaen kahta eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) viikoittaisessa kaaviossa.

Hänen mukaansa Bitcoinin hinta on pudonnut alle kahden EMA-linjan, jotka makrollisesti edustavat keskihintaista aluetta.

"Koska BTC menetti keskitason alueensa tuen… [Se] on palannut Macro Range Low -alueelle (vihreä). Makrotasolla BTC kuitenkin vain keskittyy 28 000 – 68 000 dollarin välillä (vihreä-punainen)", hän totesi keskiviikkona jaetussa twiitissä.

Kaavio, joka näyttää BTC-hinnan kahden EMA-linjan alapuolella. Lähde: Rekt Capital Twitterissä

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs

This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range

Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24

— Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022