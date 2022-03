Renin live-hinta on tänään 0,40 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 113,5 miljoonaa dollaria. Ren on noussut 7,33 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista, ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Reniä, tämä opas on sinua varten.

Ren on avoin protokolla, joka on rakennettu tarjoamaan yhteentoimivuutta ja likviditeettiä eri lohkoketjualustojen välillä. Protokollan natiivi token, REN, toimii sidoksena niille käynnissä oleville solmuille, jotka käyttävät RenVM:ää, eli Darknodesia.

Ren pyrkii laajentamaan hajautetun rahoituksen (DeFi) yhteentoimivuutta, ja siten saatavuutta, poistamalla lohkoketjujen välistä likviditeettiä.

Ren on viime kädessä suunniteltu voittamaan DeFi-projekteihin pääsyn ja investointien esteitä. Lisäosana sen avulla DeFi-projektit voivat tuoda ulkomaisia kryptovaluuttavaroja tarjontaansa.

Laajemmin käyttäjät voivat vaihtaa minkä tahansa tokenin minkä tahansa kahden lohkoketjun välillä, ilman keskivaiheita, kuten käyttämällä niin kutsuttuja "käärittyjä" tokenversioita.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

CoinQuora on nousujohteinen Renin suhteen. He ennustavat sen nousevan 2 dollariin vuoden 2022 loppuun mennessä, jos nousutrendi jatkuu. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla se tulee osoittamaan nopeaa kasvua, jopa 0,90 dollariin saakka. Silloin kasvu hidastuu, mutta ilman suuria pudotuksia.

Vuoteen 2024 mennessä Ren on saavuttanut 10 dollaria ennakoitujen kumppanuuksien ja integraatioiden ansiosta, mikä nostaa hintaa.

