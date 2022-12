Ripple jatkaa laskuaan XRP-SEC-oikeusjutun seurauksena samalla kun MCADE Presale tekee kauppansa

Ripple (XRP) on laskenut jyrkästi kolikkoon liittyvän jatkuvan sääntelyn aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Sitä vastoin sijoittajat ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta Metacadea (MCADE) kohtaan.

Metacade on kohta loppuunmyyty presalessa. Tällä hetkellä sijoittajat panostavat Web3-pelaamiseen, koska sen markkinarako on osoittautunut tuottoisaksi.

Miksi Ripple sukeltaa?

On monia syitä, miksi sijoittajat ovat jättämässä Ripple juuri nyt. Eräs keskeinen syy on se, että Ripple on pohjimmiltaan yhtiö, ja ihmiset ovat havahtuneet tähän tosiasiaan. Rippleä johtavalla hallituksella on periaatteessa valta sanella, mitä verkko tekee. Lisäksi kymmenellä käyttäjällä on omistuksessaan 70 % Ripple-kolikoista. Tämä on jyrkässä ristiriidassa kryptovaluuttojen ideologisen perustan kanssa, jonka muikaan käyttäjien tulisi hallita verkkoa.

Tämän lisäksi hintaan vaikuttaa myös meneillään oleva SEC:n ja Ripplen välinen oikeusjuttu . Sijoittajien ei voida odottaa pysyvän optimistisina, kun yhtiölle voidaan langettaa valtava sakko oikeuden päätöksestä riippuen. Ei ole mitään järkeä sijoittaa yritykseen tai organisaatioon, jonka yllä roikkuu uhkaava oikeusjuttu.

Ripplen tapaus on monimutkainen. Joulukuussa 2020 SEC nosti kanteen, jonka mukaan XRP:n myynti oli rekisteröimättömien arvopapereiden tarjoamista, jonka arvoksi arvioitiini yli 1,38 miljardia dollaria! Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan väitetään avustaneen Rippleä rikollisessa toiminnassa.

On selvää, että kun Ripple-yhtiön johtajia kuulustellaan avunannosta 1,3 miljardin dollarin rikokseen, se vaikuttaa osaltaan hinnan laskuun.

Ripplen hinta jatkaa putoamistaan

Rippleä mainostettiin alun perin nopeana ja turvallisena verkkona. Se ei kuitenkaan ole perustamisensa jälkeen lunastanut lupauksiaan, kun taas monet muut lohkoketjut ovat osoittautuneet paljon nopeammiksi ja suuruusluokaltaan tehokkaammiksi. Ripplellä ei ole tällä hetkellä mitään käyttökelpoista käyttötarkoitusta, kun otetaan huomioon innovaatioiden taso laajemmilla kryptovaluuttamarkkinoilla. Toisin kuin vuonna, jolloin Ripple nousi alun perin julkisuuteen, nykyään on olemassa lohkoketju kaikkeen. Se ei ole enää nopein tai halvin – ei lähelläkään sitä.

XRP on pudonnut vain yhdeksään dollariin 75 dollarin huippulukemastaan. Vaikka suuri osa tästä johtuukin kryptorahoitusmarkkinoiden yleisestä laskusta, on Ripplellä kuitenkin vakavia ongelmia, joiden kanssa se kamppailee. Sen käytettävyys rahalähetysjärjestelmänä ei ehkä olekaan niin vahva kuin se väittää.

Pankit voivat nyt laskea liikkeelle omia stablecoinejaan, eivätkä ne todennäköisesti siirry uuteen järjestelmään, jossa Ripple on välikätenä, vaikka se olisi kuinka nopea. Sen sijaan ne tulevat todennäköisesti rakentamaan oman sisäisen järjestelmänsä. Ripplen hinta laskee syystäkin. Forbesin artikkelissa väläytettiin jopa mahdollisuutta sille, että Ripple on pelkkä huijaus.

Mikä on Metacade?

Metacade on huomattavasti parempi vaihtoehto, ja sen presale houkuttelee sijoittajia. Metacade on verkossa toimiva Web3-pelikeskus, joka mahdollistaa pelaajien välisen vuorovaikutuksen sekä investoinnit. Kyseessä on paikka, jossa voi ansaita, rakentaa ja luoda yhteyksiä Web3-pelaamiseen. Tätä se käyttää itse asiassa myös mantranaan.

Projektin tarkoituksena on luoda virtuaalinen tila, jossa samanlaisista asioista kiinnostuneet ihmiset voivat kokoontua yhteen ja nauttia kaikesta GameFiin liittyvästä. Tavoitteena on auttaa rakentamaan maailman ensimmäinen yhteisön kehittämä P2E-kryptopelihalli ja samalla tarjota kaikille mahdollisuus kokea kaikki se, mitä Web3-kulttuurilla on tarjottavanaan.

MCADE on Metacaden natiivi token, jolla on useita käyttötarkoituksia eri puolilla alustaa. Käyttäjät voivat ansaita lisää tokeneita sitoutumalla yhteisöön ja tekemällä panostuksia. Yhteisön tulovirtoihin lukeutuvat mainonta, maksullinen pelihalli, turnaukset ja työpaikkailmoitukset. Lisäksi tullaan käynnistämään kilpailuja, joissa voittajille on jaossa palkintoja ja joissa pelajaat voivat verkostoitua keskenään ja hyödyntää pelimahdollisuuksia. Web3-pelimarkkinat ovat itsessään hyvin tuottoisat ja niillä on paljon tarjottavaa.

Onko Metacade valmis valloittamaan Web3-pelimarkkinat?

Tämänhetkinen pelaajajoukko on nuorta, valistunutta ja erittäin kiinnostunutta. Verkkotuotteet ovat yhä enemmän pelillistämisen kohteena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pelaajat haluavat pelejä ansaitakseen palkintoja. eSports on elinkelpoinen ura ja alana monen miljardin dollarin arvoinen.

Tämä suuntaus tulee vahvistumaan entisestään, kun metaversumi valtaa yhä suurempaa jalansijaa elämässämme. Kun näin tapahtuu, on Metacadella erittäin hyvät mahdollisuudet vahvistaa asemiaan keskitettynä palveluna kaikkeen pelaamiseen liittyvässä.

Yhtenä vaihtoehtona on sijoittaa yritykseen, jota uhkaa 1,38 miljardin dollarin oikeusjuttu ja jonka johtajat voivat joutua vankilaan rikoksista. Toisaalta voit myös sijoittaa Metacade-projektiin, jonka tavoitteena on päästä käsiksi tuottoisiin markkinoihin palkitsemalla osallistujia monin eri tavoin. Tähän kuuluvat DAO:t, panostukset, kryptotyöpaikkaportaalit, palkinnot ja paljon muuta.

Metacade on nousussa ja sitä ollaa myymässä loppuun jännittävässä presale-vaiheessaan. Ripple sen sijaan on laskussa, ja saattaa jatkaa sukeltamistaan oikeudenkäynnin lopputuloksesta riippuen.

Olennaista tässä on se, että Web3-käyttäjät haluavat sijoittaa yhteisön johtamiin rakenteisiin, jotka palkitsevat osallistujia – eivät yhtiöitä, jotka pitävät hallinnan ja voitot itsellään. Sen vuoksi Metacade on paljon parempi vaihtoehto.