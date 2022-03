Ripplen toimitusjohtaja, Brad Garlinghouse, on kutsunut New Yorkin tuomarin viimeisintä päätöstä, Ripple vastaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) -tapauksessa, "valtavaksi voitoksi" lohkoketjuyhtiölle.

"Jos et kiinnittänyt huomiota silloin, sinun pitäisi nyt. Valtava voitto Ripplelle tänään!” Garlinghouse sanoi.

Hänen kommenttinsa seurasi Yhdysvaltain piirituomari Analisa Torresin määräystä, jolla hän hylkäsi SEC:n pyynnön hylätä Ripplen Fair Notice -puolustus.

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

— CryptoLaw (@CryptoLawUS) March 11, 2022