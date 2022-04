Ripple vs Stellar: Kumpi parempi, XRP vaiko XLM?

Ripple ja Stellar ovat eräitä maailman suurimmista kryptovaluutoista. Niiden markkina-arvot ovat yli 35 miljardia sekä 4,9 miljardia dollaria. Niillä on myös yhteinen historia, koska Stellarin loi Ripplen toinen perustajista. Tässä Ripple versus Stellar -analyysissä käymme läpi kumpi on parempi ostos.

Ripple versus Stellar

Ripple on lohkoketjuprojekti rahansiirtoalalla. Sitä hallinnoi Ripple Labs, yritys, joka tekee yhteistyötä muiden rahoitusalan yritysten kanssa. Se ratkaisee rahansiirtohaasteen tarjoamalla on-demand likviditeetti (ODL) -ominaisuuden ja XRP-tokenin. Viime vuosina Ripple on solminut kumppanuuksia lukuisten yritysten, kuten Santanderin ja Azimon, kanssa.

Stellar toimii myös rahansiirtoalalla. Se ratkaisee haasteen antamalla ihmisten luoda avoimet edustajat eri valuuteille, kuten Yhdysvaltain dollarille, eurolle ja Japanin jenille. Siinä on myös SDK -ohjelmiston kehityspaketti, jota alan yritykset voivat käyttää tapahtumien nopeuttamiseen. Kuten alla näkyy, Ripple ja Stellar ovat menestyneet samalla tavalla viime vuosina.

Tapaus Ripple

On useita syitä, miksi monet uskovat, että Ripple on parempi sijoitus. Ensinnäkin sillä on pidempi historia kuin Stellarilla sen perustamisesta vuonna 2013 lähtien. Tämän seurauksena se on Stellaria paremmin tunnettu. Toiseksi Ripplellä on pitkät kasvumahdollisuudet, kun otetaan huomioon, että kehittäjät alkavat pian rakentaa sen alustan avulla.

Kolmanneksi, vaikka Ripple on käynyt läpi haasteita, se on säilyttänyt suurimman osan aiemmista suhteistaan. Se toimii joidenkin rahoitusalan johtavien yritysten kanssa. Lisäksi analyytikot uskovat, että SEC vastaan Ripple -oikeustapaus on ajanut sen aliarvostukseen.

Yleinen huolenaihe on kuitenkin se, että XRP ei oikeastaan ole kryptovaluutta, koska Ripple hallitsee sitä valtavasti. Näin ostat Rippleä .

Tapaus Stellar

Ripple versus Stellar -artikkelin seuraava osa tarkastelee Stellaria. Ensinnäkin Stellar on avoin alusta, jota on käytetty joidenkin tunnettuimpien työkalujen rakentamiseen. Sitä käytettiin esimerkiksi USD Coinin rakentamiseen, joka on yksi maailmanlaajuisesti suosituimmista stabiileista kolikoista. USDC:n rakensi Circle, yritys, jonka arvo on yli 10 miljardia dollaria.

Kolmanneksi kehittäjät ympäri maailmaa käyttävät jo Stellaria. Jotkut Stellaria käyttävistä suosituista yrityksistä ovat muun muassa ClickPesa, SatoshiPay ja CoinQuest.

XRP versus XLM: Kumpi on parempi ostos?

Kokemukseni mukaan Ripple on parempi ostos kuin Stellar vahvan brändinsä vuoksi. Pidän myös nykyistä SEC vastaan Ripple -tapausta positiivisena kolikon kannalta. Odotammekin, että tuomarin päätös on myönteinen kolikon kannalta ja kannustaa siten lisää sijoittajia.