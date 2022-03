Ripple (XRP) on saanut paljon negatiivista huomiota viime viikkoina SEC-oikeudenkäynnin vuoksi. Tämän seurauksena monet sijoittajat näyttivät ohjautuvan pois kolikosta. Mutta maaliskuun alussa XRP alkoi saada vauhtia. Analyytikot odottavatkin yli 1 dollarin rallia, mutta kuinka mahdollista se on? Tässä ensin muutamia kohokohtia:

Ripple (XRP) näyttää voittavan SEC-oikeusjutun, ja sijoittajien luottamus on palaamassa.

Kolikko on kuitenkin hylätty voimakkaasti 0,85 dollarissa.

Jokaisen juoksun kohti 1 dollaria on voitettava 0,85 dollarin vastus.

Tietolähde: Tradingview

Ripple (XRP) – onko dollarin taso realistinen?

Ollakseni rehellinen, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ripple (XRP) nousee yli yhden dollarin. Kolikko liikkuu voimakkaasti SEC-oikeusjuttuun liittyvien positiivisten uutisten myötä. Mutta aikaisemmissa kaupankäyntisessioissa XRP on hylätty tiukasti 0,85 dollarilla. Vastarinta on itse asiassa osoittautunut viime viikkojen aikana härille melko vaikeasti voitettavaksi.

Uskomme, että mikä tahansa yli yhden dollarin ralli voi alkaa ainoastaan, jos XRP pystyy ylläpitämään voittoja kyseisen kynnyksen yläpuolella. Tätä tekstiä kirjoitettaessa kolikon arvo oli 0,75 dollaria. Lisäksi yli yhden dollarin nousu nyt tarkoittaisi sitä, että XRP nousisi yli 200 päivän EMA-linjan, mikä voisi laukaista ratkaisevan nousun.

Mutta tällä hetkellä kovien myyntipaineiden ja lyhytaikaisen spekulatiivisen kaupankäynnin vuoksi, härät tarvitsevat hyvin paljon sinnikkyyttä, päästääkseen yli yhden dollarin tason.

Ostavatko sijoittajat Rippleä (XRP)?

Olemme pitkään tienneet, että Ripple (XRP) on kunnollinen omaisuuserä, jota hankkia. Mutta SEC-oikeusjuttu vaikutti sijoittajiin tämän kolikon suhteen suurella tavalla.

Nyt kun kyseiset ongelmat alkavat selkiytyä, on todennäköistä, että sijoittajat palaavat takaisin XRP:n tykö. Loppujen lopuksi tämä on suuri kryptoprojekti, joka lupaa loistavia pitkän aikavälin voittoja. Siten on siis ainoastaan järkevää omistaa se osana sijoitus-strategiaasi.