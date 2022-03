Riski ja tuotto ovat jokaisen sijoittajan laskelmia. Sillä hetkellä, kun laitat rahasi omaisuuteen, hyväksyt jossain määrin sen, että investointi ei todellakaan välttämättä mene suunnitelmien mukaan. Mutta riskialttiit vedot tarjoavat myös yleensä suuren tuoton. Tässä joitain vinkkejä kuinka voit pelata tämän onnistuneesti:

Sijoita vähiten pääomaa sellaiseen omaisuuteen, jota pidät riskialttiina

Älä pidä riskialtista omaisuutta pitkään

Opi leikkaamaan tappioita, jos investointi ei mene suunnitelmien mukaan

Joten jos olet kiinnostunut riskeistä, joissa on vielä paljon potentiaalia tuottaa mieletöntä tuottoa, seuraavien huippukolikoiden pitäisi olla loistavia vaihtoehtoja. Ole kuitenkin huolellinen ja sijoita omalla riskilläsi.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) on edelleen yksi tärkeimmistä proof of work -mallia käyttävistä ketjuista. Tämä malli on saanut paljon kritiikkiä energiankäytön ja korkeiden maksujen vuoksi. Kadena on kuitenkin yrittänyt korjata tämän tuomalla markkinoille niin sanottuja "punottuja ketjuja".

Tämä on suurelta osin auttanut ylläpitämään tehokkuutta, mutta vielä voitaisiin tehdä enemmän. Vaikka sijoittajien suhtautuminen proof of work -ketjuihin alkaa hidastua, mutta jos Kadena löytää skaalausratkaisuja, se voi lopulta tarjota uskomattomia tuottoja.

Aurory (AURY)

Ansaitsemispeleistä on tullut erittäin suosittuja krypto-alalla viimeisen 12 kuukauden aikana. Jotkut projektit, kuten Axie Infinity, onnistuivat saavuttamaan suuren menestyksen vuonna 2021.

Aurory (AURY) on yksi projekti, joka haluaa jäljitellä tätä menestystä. Haasteena on, että ansaitsemisesta on paljon kilpailua, mikä lisää riskiä. Mutta jos se onnistuu, voimme nähdä valtavan menestystarinan.

Tarjolla on muitakin merkittäviä korkean riskin ja korkean palkkion tokeneja. Näitä ovat muun muassa Netvrk, Aldrin, Polkadex ja vastaavat. Mutta kaksi yllä olevaa kannattaa tarkistaa.