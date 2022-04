Robinhoodin toimitusjohtaja, Vlad Tenev, sanoi tiistaina blogikirjoituksessaan, että ”päällekkäiset roolit ja työtehtävät” olivat yksi syy, miksi yhtiö päätti vapauttaa työntekijät.

Robinhood on ilmoittanut, että 9 % sen kokoaikaisista työntekijöistä on irtisanottu, koska henkilöstöä on vähennettävä parin viime vuoden aikana tapahtuneen nopean laajentumisen jälkeen.

Vuonna 2013 perustetun kaupankäyntisovelluksen mukaan sen työntekijöiden määrä kasvoi eksponentiaalisesti vuoden 2020 ja vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana. Kun asiakkaiden kysyntä kasvoi pandemian rajoitusten, finanssipoliittisten kriisien ja alhaisten korkojen vuoksi, yrityksen kokopäiväinen henkilöstö nousi 700:sta aina 3 800:aan.

Päällekkäiset roolit tekijänä

Yrityksen toimitusjohtajan, Vlad Tenevin, blogikirjoituksen mukaan nopea kasvu oli väistämättä johtanut ”roolien ja työtehtävien päällekkäisyyksiin sekä optimaalista enemmän tasoihin ja monimutkaisuuteen”.

Juuri näitä tekijöitä yritys otti huomioon tehdessään vaikean päätöksen päästää irti työntekijöistä, hän lisäsi.

”Päätimme, että Robinhoodin henkilöstön vähentäminen on oikea päätös tehostaaksemme tehokkuuttamme, lisätäksemme nopeuttamme ja varmistaaksemme, että vastaamme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. ”

Robinhood haluaa saavuttaa strategiset tavoitteet

Toimitusjohtajan mukaan lomautukset ovat ”tietoinen askel” sen varmistamiseksi, että yhtiö jatkaa strategisten tavoitteidensa saavuttamista. Sen on myös tarkoitus edistää tavoitteitaan rahoituksen demokratisoinnissa.

”Jatkamme tuotekehityksen nopeuttamista vuoteen 2022 asti ja esittelemme tärkeitä uusia tuotteita välityksen, krypton ja kulutuksen/säästön aloilla”, hän kirjoitti.

Kahden viime vuoden aikana Robinhood on kasvattanut nettokäyttäjätiliään 5 miljoonasta 22 miljoonaan. Myös liikevaihto kasvoi noin 278 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 1,8 miljardiin dollariin vuonna 2021. GameStop ja Dogecoin ovat olleet kaupankäyntisovelluksen kaksi eniten vaihdettua omaisuutta.

Viime vuonna pörssilistalle tulleen yhtiön saldossa kerrotaan olevan yli 6 miljardia dollaria käteistä. Yhdysvaltalainen yritys julkistaa ensimmäisen neljänneksen tuloksensa torstaina.

Robinhoodin osakkeet laskivat jyrkästi ilmoituksen jälkeen, kun yhtiön osake putosi 3,75 % markkinoiden sulkeutuessa.