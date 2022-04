Robinhoodin toimitusjohtaja, Vladimir Tenev, uskoo, että Dogecoinista (DOGE-USD) voi tulla ”Internetin valuutta”.

Tenevin mukaan tarvitaan vain muutamia parannuksia, jotka voisivat muuttaa meemikolikon nopeammaksi ja jopa halvemmaksi maksuvaluuttaksi.

Hän esitteli ajatuksensa Twitterin kautta ja antoi ehdotuksia siitä, mitä Dogecoin-kehittäjät voisivat toteuttaa, tehdäkseen DOGE:sta ”ihmisten valuutan”.

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev sanoo, että Dogecoinin transaktiomaksut ovat jo ”häviävän pieniä” viime marraskuun 1.14.5-päivityksen jälkeen. Verkon keskimääräinen tapahtumamaksu 0,003 dollaria on paljon pienempi kuin johtavien korttimaksupalveluntarjoajien (jopa 3 %).

Siinä tapauksessa hän ehdottaakinettä parannettavana olisi DOGEN lohkokoko ja lohkoaika. Hän huomauttaa, että tämän tekeminen voi saada Dogecoinin lisäämään kokonaiskapasiteettiaan Visan tällä hetkellä saavuttamalle tasolle.

Tenev huomauttaa, että Dogecoinin läpimenonopeus on tällä hetkellä noin 40 tapahtumaa sekunnissa (TPS). Myönnettäköön, että tämä johtuu kryptovaluutan 1 Mt:n lohkokoosta ja 1 minuutin lohkoajasta.

Vertailun vuoksi Visa pystyy käsittelemään jopa 65 000 tapahtumaa sekunnissa. Dogecoinin on siis lisättävä suorituskykyään 10 000-kertaiseksi, jotta se olisi parempi kuin VISA. Vaikuttaa suurelta kysymykseltä. Robinhoodin johtaja uskoo kuitenkin, että DOGE-kehittäjät voivat helposti ratkaista tämän suurentamalla lohkon kokoa.

”Siirtyminen 1 Gt:n (ja myöhemmin 10 Gt) lohkon kokorajoitukseen tarjoaisi kaiken suorituskyvyn, jota globaali valuutta tarvitsee lähitulevaisuudessa. L2-ratkaisut eivät ole välttämättömiä tämän ongelman ratkaisemiseksi”, hän huomautti.

Dogecoin-kehittäjien olisi myös hyvä tutkia, miten Dogecoinista saadaan vähemmän inflatorinen kuin mitä se tällä hetkellä on, hän lisäsi. Tenev sanoi, että tämä voitaisiin tehdä ottamalla käyttöön rajallinen tarjonta, aivan kuten Bitcoinin (BTC) 21 miljoonan yläraja. Jos näin olisi, Dogecoinin inflaatio voisi laskea ajan myötä.

Nykyinen 132 miljardin DOGE:n tarjonta vastaa yli 5 prosentin inflaatiota. Tenev arvioi, että kiinteä tarjonta voisi vähentää sen 2 prosenttiin.

Jotkut ehdotuksista ovat jo herättäneet kritiikkiä Twitterin kryptoyhteisössä, erityisesti lohkokoon suurentamisen suhteen, joka todennäköisesti tapahtuu hajauttamisen kustannuksella.

Tenev myöntää, että 10 Gt:n lohkokoko saattaa vaatia kehittyneempää laitteistoa louhijoilta, jos he aikovat käyttää täyttä solmua. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että osa harrastajista ei pysty osallistumaan verkon turvaamiseen. Joidenkin tarkkailijoiden mukaan tätä ei voida hyväksyä, koska se johtaisi keskitetympään verkkoon.

Tenev ehdottaa , että tämä voisi olla kompromissi, jonka Dogecoin-kehittäjien on hyvä muistaa, jos he päättävät harkita hänen näkemystään.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022