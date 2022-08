Mikä lohkoketju voittaa on yleinen kysymys kryptovaluuttojen maailmassa. Mutta itse asiassa tulevaisuus on todennäköisesti yhteentoimivuuden tulevaisuus. Tietyt lohkoketjut ovat suurempia kuin toiset, mutta monia on olemassa.

Istuin alas Ram Ramachandranin kanssa CoinJournal-podcastin viimeisimmässä jaksossa keskustellakseni tästä aiheesta ja muusta. Ram on Router Protocol -infrastruktuurikerroksen toimitusjohtaja, jonka tavoitteena on mahdollistaa lohkoketjujen välinen viestintä.

Ram on ollut mukana kryptosektorissa suurimman osan vuosikymmenestä, mikä tarkoittaa, että hänellä on hyvä näkemys viimeaikaisesta markkinoiden käännöksestä ja sen vertaamisesta siihen, mitä olemme nähneet. Aikaisemmin perinteisillä pääomamarkkinoilla työskennellyt Ram työskenteli jopa Moody’s-luokituslaitoksessa suuren finanssikriisin aikana, mikä tarkoittaa, että hänellä on ainutlaatuinen näkökulma myrskyn ytimestä.

Keskustelemme karhumarkkinoista ja siitä, miksi Ram uskoo Ethereumin pysyvän kuninkaana, nykyisestä taloudesta, inflaatiosta, yhteentoimivuudesta, start-up-yrityksen käynnistämisestä nykyisenä myrskyisänä aikoina ja monesta muusta.

Koko haastattelu on alla:

Spotify -> täällä

YouTube video seuraa pian.

