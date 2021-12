Rubicin livehinta on tänään 0,23 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi hieman yli miljoona dollaria. Kolikon arvo on noussut tasaisesti. Tänään se nousi lähes 5 prosenttia. Jos haluat tietää, mistä ostaa Rubicia, katso tämä opas.

Koska RBC on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa RBC nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien RBC -kolikot.

Rubic on moniketjuinen protokolla, jonka avulla voidaan suorittaa vaihtoja 10 000 tokenin välillä Ethereumissa, Binance Smart Chainissa, Polygonissa, Avalanchessa, MoonRiverissä ja Fantomissa yhdellä napsautuksella; Sisältäen 60 DEX:ää, fiat-ramppeja ja -siltoja. Se on yhdistetty 60 DEXiin, mikä tarjoaa hyvät hinnat moniketjuisille ja ketjun sisäisille vaihdoille. Rubicin tiimi on ollut läsnä kryptoalalla vuodesta 2017 lähtien.

Rubicin tiimi on erittäin aktiivinen ja luo jatkuvasti uusia ja tuottoisia kumppanuuksia. Tällä on ollut myönteinen vaikutus sen tokeniin. Tehdäksesi tietoon perustuvan päätöksen, katso Rubicin hintaennusteita, mukaan lukien seuraavassa osiossa oleva.

Gov Capital ennustaa keskihinnaksi 0,27 dollaria per RBC-token ja enimmäishinnaksi 0,31 dollaria ensi vuoden alussa. Vuoden 2023 alussa Rubicin keskiarvo tulee olemaan 1,2 dollaria ja maksimiarvo 1,4 dollaria. Viiden vuoden ennuste on vaikuttavat 10 dollaria per token.

