Kuten kaikki markkinoilla olevat meemikolikot, SafeMoon (SFM) on ollut jatkuvassa laskutrendissä viimeisen viikon aikana. Mutta näyttää siltä, että kolikko on lähestymässä trendin käännettä, joka voi johtaa ratkaisevaan härkäjuoksuun. Mutta miten se tapahtuu? Meillä on vastauksia alla, alkaen merkittävistä kohokohdista.

SFM on löytänyt vahvan tuen 0,00118 dollarissa äskettäisen vetäytymisen jälkeen.

Suuntauksen kääntyminen näyttää todennäköiseltä konsolidoitumisjakson jälkeen.

Kirjoitushetkellä SafeMoonin (SFM) arvo oli 0,00103041 dollaria

Tietolähde: CoinGecko

SafeMoon (SFM) – Trendin kääntyminen, jota tarkkailla

Viimeaikainen laskutrendi, jonka olemme nähneet koskevan useimpia meemikolikoita, on ollut julmaa. Mutta päivien taantuman jälkeen SafeMoon (SFM) on onnistunut pysäyttämään verenvuodon. Bulls on onnistunut löytämään vahvan tuen noin 0,00118 dollarilla. Parin viime päivän aikana SFM on keskittynyt tälle vyöhykkeelle, ja trendin kääntyminen näyttää olevan melko välitöntä.

Tämä painaa helposti kolikkoa ratkaisevassa härkäjuoksussa. Mutta kuinka korkealle se voi nousta? Kasvua on vaikea sanoa. Mutta katsomalla kaaviota, SFM on luonut vahvan tarjontavyöhykkeen 0,00165 ja 0,00175 dollarin välille.

Odotamme minkä tahansa nousevan juoksun vetäytyvän takaisin, kun se osuu alueelle. Mutta tästä huolimatta SFM sai silti 40 % nousun rallissa. Lisäksi olemme nähneet samaisen hintatoiminnan tapahtuvan aiemmin. Äskettäin, kun SFM:n pohja oli 0,00106 dollaria, se nousi lähes 30 %. Ei ole mitään syytä, miksi tämä ei voisi toistua.

Mitä hyötyä on SafeMoonin (SFM) ostamisesta?

Monet sijoittajat eivät aio ostaa meemikolikoita markkinoiden epävarmuuden aikoina. Mutta meemikolikot voivat olla erittäin hyviä lyhytaikaisiin treidauksiin.

Tällä hetkellä lyhytkestoinen peli, jossa hyödynnetään 40 % swingiä, on erittäin mahdollista. Pitkän aikavälin näkökulmasta SafeMoon on edelleen kunnollinen. Mutta sinun on oltava valmis villiin epävakauteen.