Safemoonin hinta on jyrkässä vapaassa pudotuksessa, kun sijoittajat epäilevät, selviääkö kolikko sen nykyisestä myynnistä. SFM-token on laskenut viimeisen seitsemän viikon aikana ja tilanne vain pahenee. Se käy nyt 0,00030 dollarissa, mikä on alhaisin arvo sitten tämän vuoden tammikuun.

Miksi SFM on vapaassa pudotuksessa?

Safemoon oli aikoinaan korkealentoinen kryptovaluutta, jonka monet julkkikset huomasivat vuonna 2021. Lupaus oli, että haltijat palkittaisiin vain kolikon pitämisestä. Nämä maksut oli määrä saada verkoston toiminnasta.

Safemoon ei ole kestänyt hypeä, kun monet korkean profiilin kehittäjät jättivät organisaation. Terra-verkoston romahtaessa sijoittajat pelkäävätkin nyt, että Safemoon voisi olla seuraava. Ensinnäkin kaksi ryhmää on jo esittänyt vakavia syytöksiä verkostosta ja sen tekijöistä. Heitä on syytetty perinteisen pump- and dump -taktiikan hyödyntämisestä.

Kulissien takana kehittäjät yrittävät tehdä projektista kannattavan. He julkaisivat viime vuonna toisen version, joka keräsi jonkin verran mainetta. Samaan aikaan he käynnistivät Operation Pheonixin, jonka odotetaan investoivan tuulihankkeisiin esimerkiksi Afrikassa. Sen tuuliturbiinit rakentaa Semtiv-niminen yritys.

Silti on todennäköistä, että tämä projekti ei onnistu. Ensinnäkin tuuliturbiinit ovat erittäin kalliita laitteita, eikä niiden käyttöönotto ole helppoa. Tämä selittää, miksi vain pieni osa maailmantaloudesta käyttää tällä hetkellä tuulivoimaa. Lisäksi Safemoonilla ei ole kaikkia näitä resursseja. Ensinnäkin kolikon markkina-arvo on tällä hetkellä 185 miljoonaa dollaria.

Safemoon – hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että SFM:n hinta on ollut viime aikoina huikeassa myyntivaiheessa. Se putosi alimmalle tasolle 0,00029 dollariin, mikä oli alin taso sitten tammikuun. Se on onnistunut liikkumaan alle tärkeän tukitason 0,00038 dollarissa, joka oli alin taso 6. toukokuuta. Kolikko on edelleen lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon alapuolella.

Siksi Safemoonin hinta todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun karhut kohdistavat seuraavan avaintuen 0,00026 dollariin.