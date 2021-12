SafePal huimassa, lähes 18 %, nousussa tänään: Mistä ostaa SafePal

SafePalin reaaliaikainen hinta on tänään 2,66 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 602,3 miljoonaa dollaria. SafePal on noussut 17,77 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos haluat tietää, mistä ostaa SafePalia nyt, olet tullut oikeaan paikkaan.

SafePal on vuonna 2018 lanseerattu kryptovaluuttalompakko, joka auttaa käyttäjiä suojaamaan ja kasvattamaan digitaalista omaisuuttaan. Se tukee lukuisia suosittuja kryptoresursseja sekä Ethereum-, Binance Smart Chain- ja TRON-lohkoketjuille tyypillisiä tokeneita. Käyttäjät voivat hallita, tallentaa, vaihtaa ja kasvattaa portfoliotaan vaarantamatta omaisuuden turvallisuutta. SafePal-lompakon alkuperäinen tunnus, SFP, on BEP-20-tunnus, joka voidaan siirtää mihin tahansa lompakkoon, joka tukee Binance Smart Chain -verkkoa. Se voidaan myös vaihtaa muihin omaisuuseriin ja se voi olla myös tapa maksaa palveluista.

SafePal yrittää tehdä käyttäjiensä hyväksi monia asioita, joita muut lompakot eivät tee. Silti ottaen huomioon kuinka villisti markkinat voivat vaihdella, toimi varoen, varsinkin kun otetaan huomioon suuresti vaihtelevat ennusteet kolikon hintojen liikkeistä lähitulevaisuudessa. Alla on ilmeinen esimerkki epäjohdonmukaisuudesta.

Wallet Investorin mukaan SafePalin hinta tulee laskemaan 0,585 dollariin vuodessa, mikä tekee siitä huonon sijoituksen. Pitkän aikavälin tappiopotentiaali on lähes 60 %. Hintaennuste on spektrin toisessa päässä. SafePalin ennusteen ja teknisen analyysin mukaan yhden SFP-tokenin hinta tulee olemaan yli 70 dollaria vuonna 2030.

