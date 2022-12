Ei ole montaa suoraa televisiotapahtumaa, jotka olisivat todella räjäyttäneet tajuntani.

Mieleeni tulee välittömästi se, kun katsoin televisiosta kuusitoista vuotta sitten, kun Zinedine Zidane, yksi maailman suurimmista jalkapalloilijoista, kirjaimellisesti löi vastustajan puolustajan päähän kaikkien aikojen suurimmalla näyttämöllä – jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa.

Viime aikoina muistan nähneeni maani (Irlannin) pääministerin Leo Varadkarin puhuvan suorassa lähetyksessä kansallisessa televisiossa koronapandemiasta, kun hän ilmoitti ensimmäisestä (ja tuolloin uskoimme, että se olisi myös viimeinen) lukituksesta.

Kestää luultavasti jonkin aikaa ennen kuin unohdan nuo historialliset hetket. Ja olen melko varma, että muistan vielä jonkin aikaa myös sen, mitä katsoin viimeksi.

Sam Bankman-Fried, romahtaneen FTX:n pörssin pääjohtaja – josta olen aivan kyllästynyt puhumaan – antoi viime yönä noin tunnin mittaisen haastattelun New York Times Dealbook -huippukokouksessa.

Miksi tämä haastattelu ylipäätään tapahtui, emme saa koskaan tietää. Bankman-Fried soitti puheluun Bahamalta, ilmeisesti vastoin ”ihmisten” neuvoja – joiden voidaan olettaa työskentelevän lakimiehinä.

”Luulen, että minulla on velvollisuus puhua ja selittää, mitä tapahtui”, hän sanoi. ”En ymmärrä, mitä hyvää saadaan aikaan istumalla huoneessa ja teeskennellen, että ulkomaailmaa ei ole olemassa.”

”En keskity siihen”, oli hänen vastauksensa kysymykseen, oliko hän huolissaan mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta.

Kuten hänen tuhoisan vuotaneen keskustelunsa Twitterissä, en yksinkertaisesti tiedä, miksi tämä haastattelu tapahtui. On vaikea uskoa, että Bankman-Friedin suusta tulee mitään tässä vaiheessa. Ja mitä tulee Twitter-keskusteluun, Bankman-Fried selitti sen sanomalla, että toimittaja oli ”pitkäaikainen ystävä”, jonka hän ”tyhmästi unohti” olevan toimittaja. Häh?

Eilen illan haastattelija, Andrew Sorkin, tiedusteli häntä joistakin DM-vaihdon villeistä tunnustuksista, jotka minulle pettivät Bankman-Friedin todellisen luonteen. Bankman-Fried pehmensi asentoaan jonkin verran, mutta myönsi, että hän pelasi ”peliä”, kuten ”me kaikki teimme”, imagonsa suhteen.

