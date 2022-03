Sandbox (SAND) on liikkunut positiivisesti viime päivinä. Uutiset siitä, että Yhdysvallat lanseeraa digitaalisen dollarin, paransi tunnetta markkinoilla. Useimmat kolikot, mukaan lukien SAND, kokivat arvossaan pomppuja. Mutta kehittyvä RSI-ero saattaa viitata siihen, että SAND voisi itse asiassa nousta eteenpäin. Tässä muutamia kohokohtia:

Vetäytymisestään huolimatta, SAND pysyy edelleen ratkaisevan 2,74 dollarin tuen yläpuolella.

Metaversumi-tokenin kauppahinta oli 2,81 dollaria tätä kirjoitettaessa.

RSI osoittaa ratkaisevan eron, joka voi nostaa hintaa edelleen tulevina päivinä.

Tietolähde: Tradingview

Sandbox (SAND) – Kuinka pitkälle se voi mennä?

Sandbox (SAND) on joutunut kovaan myyntipaineeseen viime viikkojen aikana. Mutta kolikon kuukausituki on säilynyt 2,74 dollarissa. Vaikka markkinoilla on edelleen paljon epävakautta, odotamme SANDin pitävän hintakehityksen tämän pisteen yläpuolella. Kirjoitushetkellä kolikon hinta oli 2,81 dollaria.

2,74 dollarin taso, ainakin viime kuukaudelta katsottuna, on myös ollut ratkaiseva konsolidointivyöhyke. Jos SAND todellakin pystyy vahvistamaan voitot sen yläpuolelle, voi nousu tapahtua kohti seuraavaa 3,42 dollarin ylävastusta.

Mutta tästä huolimatta SAND on edelleen pienempi kuin 50 ja 100 päivän päivittäiset liukuvat keskiarvonsa. Kolikko on jopa pienempi kuin 200 DMA. Tämä viittaa siihen, että yleinen trendi pysyy parhaimmillaan laskusuunnassa. Itse asiassa, jos härillä ei ole 2,74 dollarin tukea, SAND voi hetkessä pudota alle 2 dollarin.

Onko Sandbox ihanteellinen sijoittajalle?

Se todellakin riippuu sijoitus-suunnitelmastasi. SAND on hyvä ostos niille, jotka haluavat näkyvyyttä metaversumiin ja siihen liittyviin tokeneihin. Muista, että tämä oli yksi parhaiten menestyneistä kolikoista vuonna 2021, ja se voi tuoda samat voitot tänä vuonna. Siksi se on ihanteellinen kolikko ostaa tänään.