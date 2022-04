Äskettäisen Axien sivuketjun hakkeroinnin jälkeen, rahaa saattoi virrata enemmän SANDiin

Sandbox on yksi nopeimmin kasvavista play-to-earn-pelialustoista, jonka suosio on kasvussa.

Axie Infinity on play-to-earn -pelialusta, jossa on krypton arvokkain NFT-kokoelma.

Vaikka molemmat ovat hyviä sijoituksia, AXS saattaa olla SANDin suorituskykyä huonompi Ronin-verkkohyökkäyksen jälkeen.

Sandbox SAND/USD on yksi tunnetuimmista play-to-earn -pelialustoista nykyään. Sandbox-pelien suosio on vaikuttanut SANDin arvon nousuun vuodesta 2021 lähtien. Kuitenkin, pelaa ansaitaksesi -strategian ohella, Sandbox on etsinyt muita asioita, jotka voivat laukaista SANDin merkittävän arvon kasvun. Esimerkiksi Sandbox on sopinut Warner Musicin kanssa, että virtuaaliset konsertit järjestettäisiin Sandboxin metaversumin sisällä. Tämä yhdistettynä kasvavaan kiinnostukseen metaversumia kohtaan, tekee SANDista potentiaalisesti hyvän kryptovaluutan ostettavaksi vuonna 2022.

Omalta osaltaan Axie Infinity AXS/USD on yhtä vahva pelaamista ansaitseva pelialusta. Se on maailman suurin pelaamisesta peliin -alusta, ja sen NFT-kokoelma on vertaansa vailla. Markkinajohtajan etunsa ansiosta, Axie Infinity tulee todennäköisesti olemaan entistä suositumpi, kun pelaa ansaitaksesi -metodista tulee entistä tärkeämpää pelialalla.

Miksi SANDilla on etulyöntiasema AXS:ieen nähden

Vaikka sekä SANDilla että AXS:llä on vahvat näkymät pitkällä aikavälillä, SAND voi menestyä paremmin lyhyellä aikavälillä. Tällä on paljon tekemistä sen negatiivisuuden kanssa, joka liittyy Axie Infinityn äskettäiseen hakkerointiin. Muutama päivä sitten paljastettiin, että Axie Infinityn Ronin Networkiin hyökättiin ja Ethereumia varastettiin 600 miljoonan dollarin arvosta. Koska tällaiset tapahtumat aiheuttavat yleensä markkinoilla paniikkia, AXS jää todennäköisesti SANDin taakse, vaikka nousuvauhti palaa markkinoille.

Yhteenveto

Sandbox on play-to-earn -pelialusta, joka on yksi nopeimmin kasvavista metaversumi-ekosysteemistä. Axie Infinity on puolestaan yksi markkinoiden suurimmista play-to-earn .pelialustoista, ja sillä on yksi kalleimmista krypto- NFT-kokoelmista. Vaikka molemmat menestyvät hyvin pitkällä aikavälillä, äskettäinen hyökkäys Axie Infinityn Ronin-verkkoa vastaan saattaa heikentää sen suorituskykyä SANDiin nähden lyhyellä aikavälillä.