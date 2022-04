SAND:in hinta on noussut yli 10 % tänään: tästä syystä

SAND:in hinta on noussut 17. huhtikuuta lähtien ja nousutrendi voimistuu joka päivä.

Kirjoitushetkellä SANDin kauppahinta oli 2,94 dollaria, nousten 11,18 % viimeisen 24 tunnin aikana. Se on saavuttanut päivän korkeimman 2,99 dollarissa ja päivän alimman 2,61 dollarissa.

Tällä hetkellä sen kaupankäyntivolyymi on 522,46 miljoonaa dollaria, mikä on paljon suurempi kuin 17. huhtikuuta kirjattu 225,07 miljoonaa dollaria.

Tässä artikkelissa keskitymme tekijöihin, jotka aiheuttavat SAND:in hinnan nousun.

Miksi SAND nousee?

Ennen kuin menemme tämänhetkisen hintarallin yksityiskohtiin, kerromme ensin, mikä on The Sandbox ja SAND.

The Sandbox on Amonica Brands Corporationin omistama lohkoketju-pohjainen online-peli, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, myydä ja ostaa digitaalista omaisuutta. Se lanseerattiin vuonna 2011, ja SAND on sen alkuperäinen token.

Nyt syihin nykyisen nousun takana.

Suunnitelmissa on kerätä 400 miljoonaa dollaria

Yksi tärkeimmistä syistä, jotka johtuvat nykyisestä hintojen noususta, on Bloombergin kommentti, jonka mukaan Sandboxin takana oleva tiimi aikoo kerätä vielä 400 miljoonaa dollaria. Tämä saa sen markkina-arvon nousemaan 4 miljardiin dollariin sekä nykyisten että uusien sijoittajien ansiosta.

On tärkeää huomata, että The Sandboxilla oli samanlainen varainkeruuprojekti viime vuoden marraskuussa 2021, jossa se pystyi keräämään 93 miljoonaa dollaria Softbankin johdolla.

Tiimi ei kuitenkaan ole vielä määritellyt perusteita, joilla varainhankinta toteutetaan, koska siihen vaikuttavat markkinat.

Sandbox-pelisuunnitelma

Tällä kertaa The Sandboxilla on selkeä pelisuunnitelma metaversumi-alustaan.

Lisäksi The Sandbox oli houkutellut huomattavia organisaatioita, kuten brittiläisen HSBC-pankkiorganisaation johon he olivat tehneet yhteistyötä aiemmin tänä vuonna, kun organisaatio oli kiinnostunut ostamaan virtuaalikiinteistö LAND:in.

Huhuja Sandboxista, joka suorittaa listautumisannin

Huhuja on liikkeellä, jonka mukaan The Sandbox suorittaisi listautumisannin (IPO), mutta The Sandboxin perustaja ja operatiivinen johtaja Sebastien Borgen torjui huhut.