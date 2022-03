Yksityisyyskolikoiden nousutrendi ei ole ohittanut Secretiä, joka on kaikkein ilmeisimmin yksityinen kryptovaluutta. Sen token, SCRT, käy kauppaa 4,92 dollarilla ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 62,5 miljoonaa dollaria. Se on tällä hetkellä sijalla 87.

Tämä pikaopas kertoo lisää Secretistä ja tuoko SCRT:n ostaminen palautuksia, ja parhaat paikat ostaa SCRT tänään.

Parhaat paikat ostaa SCRT nyt

Mikä SCRT on?

SCRT on yksityisyyteen suuntautunut lohkoketju, joka on rakennettu Cosmosille. Sen älykkäitä sopimuksia kutsutaan salaisiksi sopimuksiksi, ja ne antavat DAppsille mahdollisuuden käyttää yksityisiä tietoja, aivan kuten älykkäät sopimukset toimivat muissa lohkoketjuissa.

Salaiset sopimukset siirtävät salatut tulot salatuiksi ulostuloiksi, paljastamatta tietoja. Tämä on mahdollista toteutuksen aikana salattujen sopimustilojen ansiosta.

Tietosuoja taataan yhdistämällä salausprotokollat ja avainten hallinta TEE (Trusted Execution Environment) -ympäristössä.

Tämä antaa Secret Contractsille mahdollisuuden kilpailla useista yksityisyyteen liittyvistä käyttötapauksista, joita perinteiset lohkoketjut ovat kokeneet vaikeaksi mukauttaa.

Yksityiset äänestysmekanismit tai luottopisteytyssovellukset ovat mahdollisia, koska ne eivät paljasta arkaluonteisia käyttäjätietoja Secret-ketjussa.

Pitäisikö SCRT ostaa tänään?

SCRT voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

SCRT – hinnan ennuste

Cryptonewsz on nouseva kolikon suhteen. Vuonna 2023 he odottavat keskihinnan olevan hieman alle 12 dollaria. Alin, johon se voi pudota, on 11 dollaria. Se voi saavuttaa 15,67 dollarin ATH:n vuoden loppuun mennessä.

Varhain vuonna 2024 he ennustavat 15,8 dollaria, keskihinnan ollessa 16,23 dollaria koko vuoden ajan. Token saattaa saavuttaa toisen ATH:n samana vuonna, tällä kertaa 18,90 dollarissa. SCRT:n vähimmäishinta voi laskea 15 dollariin.

SCRT sosiaalisessa mediassa