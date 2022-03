Selfkey on blockchain-pohjainen identiteettialusta, joka kerää uutisotsikoita äskettäisestä listautumisestaan maailman suurimmassa pörssissä kaupankäyntivolyyminsa perusteella. Se on lisännyt arvoaan lähes 11 prosenttia tänään.

Jos haluat tietää, mikä Selfkey on, kannattaako siihen investoida, ja parhaat Selfkeyn ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Koska KEY on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa KEY nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien KEY -kolikot.

Selfkey tarjoaa yksilöille, yrityksille, pörsseille, fintech-startup-yrityksille ja pankeille alustan henkilötietojen hallintaan. Ydintiimi on työskennellyt hajautetun identiteetin parissa vuodesta 2014 lähtien, sellaisissa yrityksissä kuin Standard Chartered Bank, Bitmax Exchange, EQIBank ja GSR.

Selfkey-lompakko on ilmainen, avoimen lähdekoodin lompakko, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa ja siirtää turvallisesti sekä digitaalista omaisuutta että digitaalista identiteettiään.

He voivat hakea tuotteita, kuten todellista pankkitiliä tai yrityksen perustamista, ja maksaa KEY:llä erillisellä Selfkey-markkinapaikalla.

Perinteinen KYC-prosessi on kallis ja usein vaarallinen, koska tiedot tallennetaan keskitettyihin tietokantoihin. Selfkey hyödyntää hajautettua lähestymistapaa ja salaustekniikoita, alentaakseen kustannuksia dramaattisesti sekä parantaakseen turvallisuutta.

Sen tavoitteena on mullistaa KYC-prosessi ja pysyä uskollisena sille ajatukselle, että jokaisen yksilön pitäisi pystyä omistamaan ja hallitsemaan identiteettiään.

Selfkey saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumistasi. Ota kaikki sijoitusneuvoja vastaan maalaisjärjellä.

Trading Beasts on erittäin nouseva KEY:n suhteen. He ennustavat, että yksi KEY saavuttaa 0,01 dollaria tämän vuoden toukokuussa. Odotettu enimmäishinta on 0,012 dollaria. Tällä hetkellä yhden KEY:n hinta on 0,007 dollaria.

Tech News Leaderin mukaan Selfkey voi nousta jopa 0,014 dollariin vuodessa. Sen arvo tulee olemaan 0,045 dollaria 5 vuodessa ja 0,28 dollaria vuosikymmenen kuluttua.

