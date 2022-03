SHIB versus ApeCoin: Kumpi on parempi ostos tänään?

Kun hype on keskeinen hintatekijä alt-seasonin aikana, ApeCoin saattaa olla parempi.

Shiba Inu on meemikolikko, joka valloitti markkinat vuonna 2021 sen jälkeen, kun se nousi miljoonia prosentteja.

ApeCoin on hypetyksen uusi lapsi, jonka taustalla on yhteys kyllästyneeseen Ape NFT -yhteisöön.

Nyt kun alt-sesonki on alkamassa, ApeCoin tarjoaa paremman oston sijoittajille, jotka haluavat hyötyä hypestä.

Shiba Inu SHIB/USD on meemikolikko, joka nousi tunnetuksi vuonna 2021. Se nousi ennätyksellisesti yli 48 000 000 %. Shiba Inua ohjasi suurelta osin Elon Muskin vuonna 2020 käynnistämä meemikolikoiden ympärillä oleva hype. Shiba Inu on edelleen yksi meemikolikoista, joilla on paljon potentiaalia tulevaisuuteen.

Tämä johtuu siitä, että monet sijoittajat lyövät edelleen vahvasti vetoa meemikolikoista. Tämä johtuu odotuksista, että vuoden 2021 voitot toistuvat jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Lisäksi Shiba Inu -tiimi työskentelee lujasti parantaakseen SHIB:n ydinmittareita. Esimerkiksi tiimi on rakentamassa metaversumi-alustaa. Koska metaversumi tarjoaa valtavan potentiaalin, tämä on tekijä, joka voi saada SHIBan toimimaan hyvin tulevaisuudessa.

Omalta osaltaan ApeCoin APE/USD on uusi tekijä lohkossa ja houkuttelee hypeä osakseen. ApeCoin nousi yli 2 000 % julkaisun jälkeen, ja nousee edelleen suuria määriä, verrattuna useimpiin markkinoiden kryptovaluuttoihin. Tämä liittyy paljon sen Bored Ape -yhteisöön, joka on tällä hetkellä markkinoiden suosituin NFT-yhteisö.

Eli kumpi on parempi ostos?

Sekä Shiba Inu että ApeCoin ovat hyviä sijoituksia. Nyt kun alt-season näyttää kuitenkin alkavan, on parasta liikkua virran mukana voittojen maksimoimiseksi. Tällä lähestymistavalla ApeCoin on paljon parempi ostos kuin Shiba Inu tällä hetkellä. Todennäköisyys on sen puolella, koska se herättää tällä hetkellä paljon hypeä.

Yhteenveto

Shiba Inu ja ApeCoin ovat molemmat upeita pitkän aikavälin sijoituksia. Kuitenkin sijoittajalle, joka haluaa saada parhaan hyödyn sijoituksestaan lyhyellä aikavälillä, ApeCoinilla on enemmän potentiaalia. Sen ympärillä on paljon hypeä, jota Shiba Inu koki tammikuussa 2021.